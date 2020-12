Concejo planea moción de censura en contra del secretario de Planeación

Luego del debate de control político hecho al secretario de Planeación, Guillermo Ávila, el pasado 6 de noviembre, y de todas las dudas que les quedaron a los concejales, una proposición fue presentada ante la corporación para evaluar la posibilidad de aplicarle una moción de censura al funcionario. (Lea aquí: Estas son las explicaciones que Planeación dio al Concejo Distrital)

Entre los argumentos que dieron para tal acción se encuentra la poca ejecución del presupuesto 2020 en la ciudad, el no contar con un diagnóstico territorial para las mesas de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el supuestamente no haber cancelado el compromiso contractual del consultor Julio Gómez, lo cual expone al Distrito a nuevos pleitos judiciales; y también el no llevar a cabo la liquidación del convenio de POT Moderno entre el Distrito y Fonade (ahora EnTerritorio) ante el incumplimiento del objeto.

Sobre ese último punto, se conoció además que pese a que existía la orden de liquidación del contrato, ya que el Distrito solo recibió cinco productos del total de 17 que se habían prometido por parte de Fonade, la administración actual recibió los productos faltantes de manera extemporánea, lo que causó dudas entre los concejales sobre la legalidad de dicha acción.

Así las cosas, los cabildantes resolvieron programar una votación para definir qué acciones tomarán con respecto a la gestión del secretario, y dentro de ellas, la que más fuerza tiene es la moción de censura.