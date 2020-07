Concejo presenta denuncias contra contralor electo

Ya son varios los procesos, penales y disciplinarios, que ahora deberá enfrentar el contralor Distrital electo, Héctor Consuegra Salinas, pues ya se instauraron de manera formal denuncias y quejas en su contra.

Ayer se conoció que la Oficina Jurídica del Concejo radicó denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía, pues considera que Consuegra ocultó información al no advertir en el proceso de selección de contralor que laboraba como asesor de control interno en la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), considerando que esa sería una causal de inhabilidad, aunque Consuegra asegura que no.

Así mismo, la Oficina Jurídica elevó de manera oficial una consulta ante el departamento de la Función Pública para tener un concepto que indique si el contralor electo está inhabilitado o no. En la misiva, la corporación solicita que, en caso de que esté inhabilitado, se indique cuál es el paso a seguir. De hecho, el presidente de la Mesa Directiva del Concejo, David Caballero, ha señalado que no se hará la posesión de Héctor Consuegra hasta tanto no tenga el concepto de Función Pública.

Al Concejo también han llegado múltiples solicitudes de veedurías que piden que se presente una revocatoria directa contra Consuegra. La Oficina Jurídica analiza estas peticiones.

Entre los corrillos políticos se dice que también fue presentada una demanda con medida cautelar para que Consuegra no se posesione hasta que no se aclare su situación, pero este indicó que no tiene conocimiento de ello.