Consulta para determinar si queda vacante curul en el Concejo

Una tutela

En la sesión virtual de ayer, la Mesa Directiva del Concejo indicó que debe acoger el fallo como lo ordena la ley, pese a que el concejal sancionado pidió que no se tuviera en cuenta la decisión hasta tanto no se resuelva una tutela que interpuso ante el Tribunal Superior de Cartagena, pues considera que se violaron sus derechos. Alega que no pudo apelar el fallo de primera instancia de la Procuraduría porque no lo notificaron debidamente.

El cabildante explica que la notificación para que apelara el fallo se hizo por medio de un aviso que se colgó en una cartelera en la sede de la Procuraduría Regional, entre el 4 y el 8 de junio pasado, de lo cual no tuvo conocimiento. Dice que por las condiciones de la pandemia, debían avisarle por correo electrónico o llamarlo por teléfono.

A Marín lo sancionan por un proceso de marzo del 2019, cuando como presidente del Concejo retiró a Felipe Santos Díaz del cargo de jefe de la Oficina Jurídica. Este alegó que no se le respetó su fuero sindical y emprendió la acción legal. Pese a ello, Marín alega que esto no se debe tener en cuenta, pues este es un cargo de libre remoción y nombramiento.

El cabildante le había pedido a la Mesa Directiva del Concejo abstenerse de acoger el fallo hasta tanto no se resuelva la tutela que presentó ante la decisión de la Procuraduría, recordando que el 20 de febrero pasado el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, por este mismo caso, le dio la razón y desestimó los argumentos de Felipe Santos Díaz.

“Usted como presidente del Concejo Distrital tiene conocimiento que estos son los mismos hechos resueltos por el juez Primero Laboral del Circuito de Cartagena, en el que desestiman las pretensiones de Felipe Santos Díaz de reincorporación”, explicó Marín en un oficio de respuesta que envió al presidente de la Mesa Directiva del Concejo, advirtiendo que al acoger la medida de la Procuraduría conociendo el fallo del juzgado laboral, especialista en este tipo de casos, podría incurrir en una falta disciplinaria.