Continúa rechazo a las amenazas contra líderes del MAIS en Cartagena

Sin apoyo de la administración

Luego de las múltiples muestras de rechazo el concejal Julio Bejarano agradeció en sus redes sociales la solidaridad con él y su familia pero mostró su preocupación por el silencio de la administración.

“Lo que no deja de preocuparme es que con una amenaza tan seria la Alcaldía de Cartagena en cabeza del alcalde, William Dau, y el secretario del Interior, David Múnera, guarden silencio. No he visto un solo comunicado público refiriéndose a esta delicada situación, siendo ellos las máximas autoridades del Distrito en esta materia. Las diferencias políticas no pueden nunca estar por encima de la vida e integridad de una persona y su familia”.