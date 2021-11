Contraloría Distrital de Cartagena aparta de su cargo a Freddys Quintero

Un funcionario de la Contraloría Distrital indicó que su solicitud ante el Concejo no fue bien vista en el interior de la entidad. “Metió una incapacidad para anclarse al cargo y no ser apartado, pero según la figura laboral que lo cobija (libre nombramiento y remoción) no le da la estabilidad que señala”.

“La situación de incapacidad por enfermedad no confiere fuero de estabilidad en el empleo frente a las disposiciones legales que consagran la discrecionalidad de la administración para retirar del servicio a un empleado a través de la declaración de insubsistencia”, indica el Concepto 40821 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública y el Consejo de Estado.

¿Por qué es finalizado el encargo de Quintero?

La fuente dentro de la Contraloría indicó que en los años que duró como contralor encargado, Quintero siempre contó con el apoyo de una mayoría del Concejo que ya no tiene. “El Concejo está dividido en dos bandos, el mayoritario está con Rafael y el restante, poco unido, con Quintero”.

Ha sido declarado insubsistente porque en caso de que su solicitud sea aceptada y sea revocado Rafael Castillo Fortich, el encargo pasaría al secretario general, quien será el nombramiento que se viene y será una persona de la entera confianza del actual contralor (e), según afirman desde la Contraloría.

Función Pública indica que “en cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus empleados. En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña”.