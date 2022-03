¿Cuál será el impacto electoral que tendrá la reunión entre Petro y Gaviria?

Las líneas políticas han especulado sobre lo que representaría una unión entre el partido Liberal y el Pacto Histórico, a pesar de tener ideales políticos distintos, y han asegurado que podrían hacer una alianza programática. Para el analista y consultor Carlos Andrés Arias, esa unión no podría representar una alianza programática, debido a que no confluyen en ideas o programas.

“Él quiere consolidar las cosas desde la primera vuelta y por eso está buscando desde ya adhesiones. En términos políticos, Petro puede tener distanciamientos ideológicos con el partido Liberal, pero es claro que ellos son conscientes de que deben contar con una mayoría o no van a gobernar. Petro está pensando a futuro cómo establecer elementos de gobernabilidad, para más adelante, si llega a la Presidencia, nadie puede llegar solo”, aseguró el analista Munevar.

La alianza entre Petro y Gaviria representa una confrontación de ideas que tendrían que llegar a un punto en el que ambas partes estén de acuerdo para trabajar en un posible Gobierno. El analista Arias considera que estos acuerdos se van más a lo personal, situación que no beneficiaría a los colombianos.

“Esos acuerdos no benefician al país, no favorecen a los colombianos, porque no son programáticos, no están fundados en principios de política pública, sino están fundados en intereses electorales, políticos, económicos y de burocracia. La única forma en la que se favorece a los colombianos es cuando haya una forma abierta de temas fundamentales, que esos acuerdos salgan de las negociaciones de ideas, sino fusionadas, por lo menos en un camino de concertación”, expresó Arias.

De forma distinta piensa Munevar, quien considera que la unión de distintas líneas políticas hacen que haya una moderación entre estrategias e ideales diferentes que darían una posición acertada.

“En términos políticos, cuando hay una posición hegemónica como la que ha habido en contiendas electorales, cuando un partido o candidato necesita hacer acuerdos, eso modera las posiciones que es ventaja para la gobernabilidad que no se iría a extremos, una persona no va a tener toda la autoridad para imponer sus ideas que en extremos no son sanas para cualquier país”, expresó el analista Munevar.

Aunque el precandidato de la coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, también se reunió con el expresidente hace algunas semanas, el encuentro con el exalcalde de Bogotá marcó la coyuntura electoral del país. El expresidente liberal aseguró que definirá su apoyo después de las consultas interpartidistas.