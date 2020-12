Cuestionan contrato entre Alcaldía Local 3 y una Esal “de todito”

ALCALDE MENOR SE DEFIENDE

Y señaló lo siguiente: “Funcicar no tiene en cuenta que yo no escojo la Esal, para eso se hace un proceso público, como si fuera una pequeña licitación. En este se presentan todas las Esales que quieran, porque es un proceso publicado en la página de contratación. No es que yo coja una Esal y le digo ‘vamos a contratar’. Yo publico y gana el que gana, no es que yo la escoja. Se publica en Secop 2 una oferta y virtualmente la Esal hace la oferta y gana el que gana. La Esal se presenta, cumple con el objeto y se le adjudica”.

Respecto a las críticas por ser una Esal con múltiples objetos, respondió: “Digamos que eso de que es una entidad ‘de todito’ no es un criterio para apartarla. Se hizo una contratación competitiva. La empresa vio un proceso público y se presentó, y ganas si cumples. Allí no se tiene relación con el alcalde ni con ninguna persona, porque todo es virtual por el Secop 2. Es un tema en el que nadie tiene control. A la Alcaldía Mayor también le pasa así y a todas las entidades, hasta a la Presidencia. Se publica el proceso y gana el que cumpla con los requisitos y tenga una oferta favorable, independiente de que su objeto permita realizar multiplicidad de cosas”.

Finalizó diciendo que “lo que realmente tendrían que restringir entonces es que las cámaras de comercio registren empresas con varios objetos, y comenzamos a especificar empresas que se dediquen a un solo asunto; pero mientras a una empresa le permitan tener un objeto amplio, la empresa va a abarcar más y a diversificar su objeto, y cómo hace uno para evitar eso. A menos que yo en la licitación diga que no se permitirán empresas que tengan múltiples objetos, pero ahí sí estaría poniendo requisitos que no los permitiría la ley”.