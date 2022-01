Dau declaró en la investigación contra Andrés Mayorquín y Karen Váquiro

Entre enero de 2020 y diciembre 2021, Karen Váquiro, esposa de Andrés Mayorquín, exasesor presidencial, se benefició de 26 contratos con el Estado por un valor de 1.250 millones de pesos, en múltiples entidades de la Nación. Todo un entramado de presunta corrupción gestionado por su pareja y el acceso que tenía este desde altas esferas del Estado.

Mayorquín fue apartado de su cargo como asesor político de María Paula Correa, jefe de Gabinete del presidente Iván Duque. La mayoría de los contratos estaban relacionados con el seguimiento de la actividad legislativa, que era la línea en la que Váquiro decía estar especializada, al menos un par, como se puede constatar en el Portal Anticorrupción (Paco), tenían objetos con muy poca relación con esa experiencia. El hecho causó polémica nacional y muchos piden la renuncia de Correa y otros altos funcionarios.

Los tentáculos de la trama marital llegaron hasta las regiones. Según lo reveló el alcalde de Cartagena, William Dau, Andrés Mayorquín le recomendó a su esposa. El burgomaestre hizo precisiones de cómo el exasesor presidencial intentó extender sus redes en Cartagena.

Los mensajes a WhatsApp

El alcalde Dau indicó que tanto Mayorquín como su esposa lo contactaron para temas laborales y contractuales, específicamente para ofrecerle ayuda con temas legislativos en el Congreso. En esos mensajes a través de WhatsApp, la pareja buscaba la contratación de Karen Váquiro como asesora distrital en el capitolio nacional.

“Será que así era que le conseguía contratos a su esposa?”, se preguntó Dau, y así, relató el modus operandi de Mayorquín, aprovechando el acceso a información pública sensible de Presidencia, como demostró el periodista de Blu Radio, Sebastían Nohra, para gestionar contratos a su esposa, y de esta manera, propiciar la felicidad del hogar con el dinero de los contribuyentes.

Las investigaciones

La Presidencia de la República confirmó que adelantan una investigación por las contrataciones que ejerció la señora Váquiro y enviaron la información a la Fiscalía, la cual ha empezado una indagación preliminar para determinar si hubo tráfico de influencias. El ente llamará a indagatoria a la pareja y otros actores en los próximos días, por la evidente falsedad en documento público y privado, ya que Váquiro no puso que estaba casada con un alto funcionario, lo que es violación al régimen de inhabilidades.

El alcalde Dau informó a El Universal que hizo una declaración juramentada en la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia sobre el caso de Andrés Mayorquín. “A mí me contactaron de Presidencia y me dijeron que estaban interesados en la información que venido publicando sobre esta pareja y la metodología con la que me contactaron. Cuadramos la cita y les entregué todo lo que tenía”, dijo.