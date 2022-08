“Dau miente, pues no he sido amenazado de muerte”: excontralor distrital

No obstante, el alcalde William Dau Chamat entró en escena y publicó en sus redes: “Solo el renunciado contralor puede confirmar si es o no cierto que recibió una foto de su sus hijos saliendo del colegio, además de decirle que sufrirá igual destino a su padre (de Magangué, la misma ciudad de donde son La Gata y Gloria Estrada) quien fue asesinado”.

Este medio consultó a Núñez, por segunda ocasión, ante la claridad con la que el mandatario presentó los hechos, mencionando a sus hijos y a su difunto padre, para obtener su pronunciamiento al respecto.

“Nadie me ha amenazado”

Gustavo Núñez afirmó que nunca ha recibido amenazas y que lo expuesto por Dau es absolutamente falso. “De verdad no entiendo de dónde sacan esa información totalmente alejada de la realidad. No he recibido amenazas. Simplemente, tomé la decisión después de consultar con mi familia y consideramos que no contaba con un buen ambiente laboral en ese encargo”, estableció el excontralor.

Así las cosas, el exfuncionario fiscal busca zanjar las especulaciones y tomar distancia de la polémica; sin embargo, por la controversia y la crisis, que toman tinto juntas en las oficinas de la Contraloría Distrital, su intempestiva renuncia y el ruido de una guerra política por el control de esa entidad, habrá muchos, incluyendo a Dau, que probablemente sigan inquietos ante lo explicado por Núñez.