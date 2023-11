“Dau no ha entendido que la gente votó por rechazo a él”: Javier Julio

2019. Hace cuatro años con una campaña que costó $4 millones, menos de lo que cuesta una de las motocicletas que usan para prestar el servicio de mototaxi, Javier Julio Bejarano llegó al Concejo con 3.620 votos. Cuatro años después obtuvo la segunda mayor votación para la Alcaldía de Cartagena detrás de Dumek Turbay. El nuevo concejal habló con El Universal sobre las elecciones, William Dau y cuál será su rol desde su curul frente al gobierno de Turbay Paz en La Aduana. Lea: La invitación que Javier Julio Bejarano le aceptó a Dumek Con 56.782 votos queda de segundo en la contienda por la Alcaldía, lo que le dio derecho a una curul en el Concejo. ¿Qué le dice a estos 53 mil nuevos simpatizantes con respecto a los votos que sacó en 2019? Que estoy completamente agradecido, más cuando mucha gente puso en tela de juicio nuestro liderazgo y el activismo que hemos consolidado a través de los años. La ciudadanía que nos acompañó da muestra que confía en lo que hicimos en el Concejo y de lo que haremos en los próximos cuatro años. Por otro lado, hay muchas personas en redes sociales que dicen: “Él no buscaba la Alcaldía, quería eso, medirse, fortalecer su figura a futuro y asegurar nuevamente una curul en el Concejo”... Es injusto e irrespeta a la ciudadanía que nos acompañó. Los que dicen eso son personas que se quedan con el resultado, pero no ven el proceso detrás. Cuando nuestra campaña inició, gran parte de la ciudad no daba un peso por nosotros; de hecho, fuimos uno de los procesos que más recibió ataques, y lo más triste es que la gran mayoría fueron desde el interior del Pacto Histórico. Buscaron sabotear, que según no marcábamos en las encuestas y, pese a eso, quedamos de segundos ganándoles a muchos actores con décadas en la política: una exalcaldesa, un exrepresentante a la Cámara y varios exfuncionarios. En el Concejo se dio a conocer por una oposición airada contra la administración de William Dau; luego, en la campaña, tuvo varios rifirrafes Dumek. ¿Qué decirle a las personas que te tienen como peleonero? Yo no soy polémico, lo que sí soy es apasionado. Cuando emprendo algo, lo hago con el corazón. Hice más de 20 debates en el Concejo señalando con nombres propios, lo que provocó varias tutelas contra mí y a la fecha no he tenido que retractarme en ninguna ocasión. Yo debato con fundamentos, argumentos y evidencias.

Sin embargo, debo reconocer que he crecido como persona política y el Javier del 2020, muy emocional y que se transaba en discusiones por redes sociales con Dau, ahora tiene el ímpetu de trabajar de forma más sosegada, pero sin perder contundencia.

En cuanto a Dumek, la gente ha confundido ataques con la preocupación. Él tiene investigaciones y eso no es mentira, están las evidencias y en tiempos de campaña nos preocupaba la estabilidad administrativa del Distrito a futuro, y por eso nuestras advertencias. Pero ahora, pasado el 29 de octubre, con la masiva votación de la gente que lo apoyó, sería insensato someter a la ciudad a un desgaste de violencia, discusión e irrespeto en el que se enfrascó la ciudad en estos últimos años. Los actores políticos pasan y las instituciones prevalecen. Efectivamente haré control político venerando a todo aquel que votó por mí; sin embargo, se quedarán esperando todos los que piensen que protagonizaré shows o peleas. La gente espera mayor altura en el debate, más mesura, más trabajo y ejecución. O sea, eso va en la línea de lo que llamas “oposición democrática”. Exacto. Cuando nos toque acompañar lo que vaya en beneficio de la ciudad, ahí estaremos. Lo que no sea así, que no tenga soportes jurídicos o esté enfocado para intereses particulares o burocráticos, le haremos una oposición justificada, con hechos. ¿Qué opinión tiene de las presuntas trabas que el equipo de Dumek Turbay denuncia por parte de Dau para que se dé un proceso de empalme tranquilo y adecuado? Recuerdo muy bien cuando en 2019, sin que Dau tenga la credencial de alcalde, Pedrito Pereira activó el proceso de empalme. ¿Por qué no actúa de la misma manera ahora? Uno puede tener diferencias ideológicas, pero este es un proceso legal y obligatorio. La ciudad necesita objetividad y cero traumatismos, la gente exige que se faciliten las cosas para que el nuevo gobierno empiece con el pie derecho. El alcalde Dau no ha entendido que, en gran parte, la gente votó el pasado domingo en rechazo de cómo ha gobernado a Cartagena; tanto así que sus principales opositores tuvieron victorias en las urnas y, aunque intentaron negarlo, la candidata que él apoyaba quedó de tercera. Por no comprender eso, pues sigue cometiendo errores. Por respeto a la ciudad y a la institucionalidad este proceso no debe tardar en comenzar. ¿Qué ciudad entrega Dau a Dumek? Su gobierno afectó a todas las candidaturas independientes, alternativas o progresistas. Tantos índices negativos y tantas necesidades que no logró solucionar hicieron que las personas desconfiaran de volver a votar por alguien de ese corte; y por eso ganó un candidato de otro ámbito político. Pero ya basta de mirar para atrás; aunque tenga reservas, como cartagenero lo más que puedo esperar es que a la próxima administración le vaya bien. Dau se queda en Cartagena y crearía una especie de fundación o veeduría anticorrupción. Usted representará la oposición a la nueva administración. ¿Cree que algún día volverán a hablarse y reconciliarse? El progreso de la ciudad pasa mucho porque todas las fuerzas vivas estén unidas. Yo no guardo ningún rencor y entiendo que la política muchas veces se tramita por medio de emociones, momentos acalorados. Por ejemplo, con Dumek, en medio de la campaña nos acusamos hasta de delitos, pero luego hay que tener la madurez política para trabajar sin la sangre caliente; sin embargo, con Dau no hay oportunidad de diálogo, pues él no respeta códigos que nadie puede tocar como lo es la familia o el ámbito personal. Él no tiene límites. Lo que esperamos es que haga como otros exalcaldes que se retiran bien y no siga con payasadas o shows que no benefician a la ciudad. ¿Qué sabores prefiere? Empanada de pollo o de carne; jugo de corozo o de naranja; café con leche o capuchino. Esto lo pregunto porque has aceptado la invitación de Dumek Turbay de sentarse a hablar para generar consensos por la ciudad. Emulando lo hecho por Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá, y Juan Daniel Oviedo, segundo en votación y nuevo concejal de la capital. ¿Qué espera de este espacio? Aceptamos la invitación porque lo cortés no quita lo valiente. Espero que en verdad haya consensos en pro de Cartagena. En el Concejo nadie me verá criticando desde el primer minuto sin darle el espacio a la nueva administración de instalarse. Pero se equivocan los que piensan que por buscar una relación respetuosa yo abandonaré el control político. Dumek sabe lo que se le critica de su época como gobernador, por lo que se espera que no cometa los mismos errores como alcalde, mandando una ciudad que hoy es más crítica y atenta de cómo la gobiernan. La gente va a estar pendiente de qué va a pasar con los recursos, con las OPS, con los contratos. Creo que el espacio será bueno, pues en campaña chocamos y se dijeron muchas cosas que vale aclarar. Lo que sí está claro es que no me sentaré con Dumek a pedirle OPS o mermelada. ¿Recomendará algo para que entre en el plan de gobierno de Dumek? Sí, pues fue muy frustrante en estos últimos cuatro años no ver materializada ninguna de nuestras propuestas por el capricho de un alcalde que se deja llevar por sus emociones, odios e intereses. Fueron 15 iniciativas que ahora propondremos como proyectos priorizados para la ciudad, no para alimentar el ego de Javier. ¿Cómo cuáles? Atención integral a los jóvenes, políticas de primer empleo, prácticas laborales remuneradas, dejar de perseguir a los comerciantes de la comunidad popular en el espacio público y trasladarlos a un gran centro comercial de la economía popular en la ciudad. Son iniciativas que buscan fomentar la dignidad de la gente y que sería genial que se materialicen.

¿Fue un error el no haber hecho una alianza con Judith Pinedo, José Osorio y Javier Doria para que un candidato progresista le ganara a Dumek? Nosotros recorrimos las calles y recogimos el clamor de la gente, entendimos en un punto lo que buscaban en un candidato, por lo que pedir sus apoyos y luego retirarnos hubiese sido una especie de traición para con ellos. Hubiesen sido casi 60 mil ciudadanos que hoy se sentirían traicionados.

Sí hubo diálogos, siempre hubo respeto por el trabajo del otro; no obstante, siento que ellos no vieron nuestro trabajo y crecimiento para adherirse a nosotros, y eso imposibilitó la alianza. Yo estaba confiado de mi trabajo y eso se demostró en las urnas como la segunda votación más grande. La ciudadanía dijo que entre los alternativos confiaba más en mí.