En ese momento, Sergio Fajardo indicó: “Ojalá lo adjudiquen, pero de buena manera, no de forma irresponsable propiciando la corrupción, algo que tiene con rabia a la ciudadanía. Ojalá que no se vayan a robar esa plata allá. Por ejemplo, el alcalde de Cartagena, William Dau, tiene una personalidad folclórica, pero ha sido riguroso contra los corruptos, intentando gobernar una ciudad donde la pobreza es extrema y que es consecuencia de la gran corrupción de esa ciudad y de todo el país. Los ha combatido duramente, aunque aún le falta mucho”.

Tema: Nicolás Maduro

Los panelistas del debate les preguntaron a los tres candidatos presidenciales asistentes si, en caso tal de ganar la Presidencia, se reunirían con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, esto respondieron:

Fico Gutiérrez dijo rotundamente que No, pues para él en Venezuela no hay democracia sino una dictadura recalcitrante que no respeta los derechos humanos.

Íngrid Betancourt, por su parte, indicó que Sí hablaría con Maduro, pero con una condición: “si nos entrega a las cabecillas de las organizaciones criminales que delinquen desde suelo venezolano como las FARC, el ELN y otros grupos”.

Por último, Fajardo, dijo que Sí. “Debemos apostarle a la negociación para que la oposición pueda participar en unas elecciones democráticas. Tenemos que hacer parte de estas negociaciones en el momento en que corresponda, y así, abrir canales para que muchos venezolanos que quieren volver a su país, puedan hacerlo en un ámbito democrático”.

Pero precisó: “No me veo hablando con él el 8 de agosto, pero sí se deben abrir canales diplomáticos para seguir unos intereses regionales y beneficios para los ciudadanos de ambos países. Para eso es la diplomacia, para dialogar”.

El debate finalizó con intervenciones de un minuto en las que los candidatos indicaron el porqué los colombianos deben votar por cada quien.

“Colombia necesita un cambio”

Íngrid Betancourt dijo que el verdadero cambio es que llegue una mujer a la Presidencia de Colombia. “Para cumplirle a los ciudadanos, demostrarles que se pueden hacer las cosas de forma diferente y garantizando los derechos a las poblaciones que más sufren. Niños, mujeres cabezas de familia, entre otros, todos juntos llevando a este país al desarrollo del siglo 21”.

Y agregó: “Debemos hacer cambios de fondo, luchar por un país sin miedo, actuaremos con mucha firmeza contra la violencia y la inseguridad, con el apoyo de una fuerza publica que sea respetada y tenga la confianza de la ciudadanía. Tenemos la mejor fuerza publica y tenemos que reconectarla con la sociedad. Una sociedad sin miedo a la expropiación, sin miedo en lo económico, una Colombia con esperanza. Todos aquellos colombianos que no se sienten representados por la extrema izquierda o por la extrema derecha les pido que voten por mí, una candidatura con cero corrupción y con cero maquinarias. El cambio para Colombia lo traerá una mujer”.

“Ponernos de acuerdo en lo fundamental”

Federico Gutiérrez se desligó de discusiones ideológicas y expuso: “Yo soy un colombiano común y corriente, tengo una vocación de servicio y quiero trabajar por Colombia. Yo no vengo de una familia adinerada ni de una familia política, sino de un hogar trabajador. Donde la única herencia que nos dejaron fue la educación, por eso es uno de mis ejes”.

Y añadió: “La gente quiere comer tres veces al día, la gente no quiere que la maten por robarle un celular, aquí toca alejarse de esas discusiones de izquierda y de derecha, sino ponernos de acuerdo en lo fundamental. No es difícil llegar a consensos cuando se trata del futuro de nuestros jóvenes, luchar contra la corrupción y combatir la inseguridad. A mí la gente solo me verá uniendo al que más pueda para el beneficio de Colombia. A eso me voy a dedicar.

El Gobierno Duque fue una catástrofe

Sergio Fajardo clausuró el debate con su acérrima crítica al actual Gobierno. “Nuestro país está profundamente indignado por la corrupción, lleno de miedos por la inseguridad ciudadana, para llegar a dormir en el campo. Un país con angustia, jóvenes que no logran encontrar un empleo, trabajadores que se esfuerzan al máximo y no logran los recursos para sacar adelante a sus familias. Esa es la Colombia indignada, resultado del Gobierno Duque, que ha sido una calamidad para todos nosotros. Nunca entendieron la profundidad de la crisis social y nuestro reto es cambiar la política”.

Pero no es un cambio desde el continuismo o desde el populismo de Petro, sino la transformación que yo propongo a través de un modelo de desarrollo donde el medioambiente es protagonista, donde entiende la necesidad de reconstruir el tejido social y donde la educación es el faro para construir una mejor sociedad. Esos son los cambios que necesita Colombia. Acá toca es identificar a un populismo del otro populismo, y elegir la mejor propuesta, la mía”.

