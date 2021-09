Debaten aprobación de recursos para el 2022 para la población vulnerable

Otra cosa es lo que piensa el secretario de Participación, quien indicó que no se tienen los recursos.

“Hay tiempo, pero no hay recursos. Los proyectos son anuales y no tenemos para seguir con recursos en enero, febrero y marzo. No solo es tiempo, sino recursos. Hay que tener en cuenta que son grupos poblacionales de especial protección a los que vamos a favorecer. Estamos haciendo estas peticiones para lograr que los hogares geriátricos continúen, para favorecer a mujeres víctimas de la violencia y a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y adultos en abandonado, y para los paquetes alimentarios de los adultos. Hay que ser claros, no están los recursos de los primeros meses del 2022 y de un momento a otro no se puede contratar por la Ley Garantías. Por eso proponemos esto, para garantizar los derechos de los grupos poblaciones de especial protección”, indicó Correa a este medio.