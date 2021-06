“Debe haber diálogos reales de construcción de país”: Miguel Samper

Con el propósito de brindar nuevas alternativas ideológicas en el país, el exviceministro de Justicia y también exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, asumió la dirección de la Fundación Nuevo Poder Popular, con la cual busca impulsar nuevos liderazgos en el país.

Tras una visita a Cartagena, Samper Strouss habló sobre sus aspiraciones con la fundación, y la situación política y social del país.

¿En qué consiste la Fundación Nuevo Poder Popular?

MS: La fundación se creó con el objetivo principal de formar nuevos liderazgos en política pública para incidir en tres temas principalmente: tierras, la reformulación de la política de drogas y la reforma a la justicia.

¿Cuándo se crea?

MS: La fundación se crea este año a raíz de distintas preocupaciones que estábamos viendo con un grupo de amigos, activistas y académicos, donde nos dimos cuenta que cada vez los opuestos ideológicos están más apartados entre sí y se puede hacer un trabajo desde la social democracia para que haya una salida distinta, una tercera vía en medio de esta polarización que vive el país.

¿Qué lo trae a Cartagena?

MS: Venimos con dos propósitos fundamentalmente: el primero es que venimos a poner a disposición de los jóvenes cartageneros del departamento de Bolívar nuestras redes, contactos y amigos para que sirvan de altavoz para ellos. Muchos comentaristas en Bogotá dicen que los jóvenes no tienen nada que decir, no saben por qué están manifestándose ni las preocupaciones que tienen, y nosotros creemos que sí. Estoy convencido de que salieron a manifestarse por un motivo concreto y lo que hace falta es que esa voz sea escuchada.

El segundo propósito es que se han venido haciendo propuestas de referendo o de plebiscito para que la ciudadanía manifieste sus preocupaciones a raíz de lo que está sucediendo en el paro nacional, pero nosotros creemos que esas no son salidas inmediatas sino salidas en las que demoraremos dos o tres años para poder ponerlas en práctica. Pero existe una herramienta institucional y democrática que podemos usar para que se canalicen todas esas preocupaciones y se manifiesten con una incidencia en la política pública, esa herramienta son los Consejos Locales de Juventud. Entonces venimos a promover esos liderazgos juveniles que hemos identificado en Cartagena y el departamento para que se metan en esos consejos, donde necesariamente tendrán que ser escuchados por los alcaldes, gobernadores y el presidente.

¿Cómo serán estos encuentros en Cartagena?

MS: Lo primero que vamos a hacer hoy (ayer) es ir y visitar la isla de Tierrabomba. Uno de mis últimos actos como director de la Agencia Nacional de Tierras fue ir y entregar ahí un Consejo Comunitario para las comunidades afrodescendientes y negras de la isla. Vamos a visitar a estas comunidades, preguntarles cómo están, cómo van los jóvenes, cómo va el proceso comunitario desde la instalación del Consejo y después de eso vamos a tener reuniones en toda Cartagena.

Estaremos en la Cartagena profunda conversando con los líderes sociales, líderes empresariales y jóvenes del departamento para cuestionarnos, ver qué tienen para decir y poner a disposición de ellos estos mecanismos (...) lo más urgente no es que alguien interprete lo que quieren decir sino que ellos cuenten su historia, cómo quieren sacar adelante las cosas y por ello les proponemos que nos usen como altavoz.

¿Cuál es la importancia de los Consejos Locales de Juventud?

MS: Son herramientas que están a nuestra disposición y el estallido social que acabamos de ver en el país no da espera. Son mecanismos urgentes y reales. Además, las inscripciones no tienen que ser por listas tradicionales, pueden ser por listas independientes que es lo que estamos promoviendo porque hoy el 93% de los jóvenes no cree en los partidos políticos y el 91% no cree en el Congreso. Hay una desilusión y una desconfianza en el régimen de representatividad incluso hacia las alcaldías, que son las instituciones más cercanas a la gente. Hay algo más preocupante todavía, hace exactamente un año, un 66% de los jóvenes decía que su sentimiento predominante era la felicidad, hoy en día solo el 5% dice eso. Es decir, les arrebataron la felicidad a los jóvenes durante la pandemia con la desconexión del gobierno Duque y eso es inaceptable. Hoy los sentimientos que predominan en ellos son la insatisfacción, la frustración e incluso la rabia. Así no podemos construir una mejor Colombia.