“Decir que no hacemos nada es un exabrupto”: alcalde (e) de la Localidad 3

Hace unos días, varios ediles de la Localidad 3 expusieron a El Universal su preocupación por el “limbo administrativo” en el que se encuentran los territorios que representan. Al unísono denunciaron que la Alcaldía Local tiene $6.000 millones a su disposición. Los recursos son saldos del Fondo de Desarrollo Local que el saliente alcalde titular, Aroldo Coneo, no ejecutó como posible muestra de una gestión regular. (Lea lo denunciado: Hay dinero, pero no hacen obras: piden alcalde al que le duela la Localidad 3)

“Todos tenemos responsabilidades políticas, pero la crisis que está sufriendo la Alcaldía de la Localidad 3 la provocó principalmente la salida en septiembre del alcalde en propiedad, Aroldo Coneo. Su ejecución no iba al nivel que correspondía a nueves meses del presente año. Por otro lado, los ediles también tienen responsabilidad sobre lo que pasa por acción o por omisión. Bueno o malo. No solo tenemos culpa los funcionarios como yo que fuimos encargados en los últimos meses”, expuso Salgado.

El alcalde (e) expresó que no puede responder por Diana Martínez Berrocal o por Camilo Blanco, últimos nombres encargados, pero que lo dicho por los ediles no es cierto con relación a que no haya respondido a requerimientos o invitaciones a espacios de concertación.

“Primero, no es cierto que no estemos haciendo nada. Segundo, es injusto porque no han hecho ninguna solicitud formal que no se haya respondido. La primera la recibimos después de la entrevista que dieron para El Universal y tenemos audiencia mañana (hoy), y ya tenemos proyectada la respuesta a su cuestionario sobre distintos temas y procesos que les preocupan”, precisó el alcalde (e), quien reseñó que desde el 4 noviembre su despacho ha ejecutado 6 contratos que sumados ascienden los $2.479 millones.