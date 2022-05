“Decirle a la gente lo que quiere oír es cultivar su frustración”: Luis G. Murillo

“Voten por ideas y no por lo que dicen las encuestas”. ¿En qué consiste?

Cartagena de Indias y de negras, así nos gusta llamarla. Aquí hemos traído nuestra propuesta para aquellos que no votarán por encuestas sino por ideas. Nuestra fórmula con Sergio Fajardo es la más preparada, sensata y transparente. Somos los mejores candidatos y no vamos diciéndole a la gente lo que quiere oír como muchos aspirantes, sino que le apuntamos a lo que verdaderamente necesitan.

Nuestra tarea es luchar por la inclusión social de todas las poblaciones y de las mujeres; por ende, tengo esa convicción al recorrer el país y denotar la simpatía y el apoyo que muchos expresan a nuestra candidatura. La gente quiere soluciones concretas y no peleas o destrucciones del país democrático. En las ciudades intermedias tienen pasiones que no miden las encuestas, las que quieren borrarnos y desvirtuar nuestro proyecto.

Por eso creemos que daremos una sorpresa, me siento confiado del impacto social que hemos provocado al hablar sin apelar al miedo o a la polarización.

En esas últimas encuestas también hay un factor importante: el gran porcentaje de indecisos. ¿Qué le diría a los que aún no definen su voto?

Queremos un cambio responsable y viable, por lo que llamamos a la unidad para esa transformación. Deben votar por fórmulas y no por miedo. Nuestra campaña luchará de manera frontal contra la corrupción y para eso toca apartarse de la polarización, el terror, el resentimiento y las deudas clientelistas.

¿Por qué considera que gusta tanto los extremos en la política?

Porque en gran medida ha habido mucha manipulación. ¿Usted ha visto cómo han atacado la buena imagen de Fajardo en esta contienda a punta de mentiras y falsedades? Le crean un miedo terrible y unos resentimientos a la gente para cerrarle la puerta al centro y acudir vendados a los extremos.

Esa división irresponsable que fomentan luego va a ser muy difícil acabarla, propiciando un clima de más violencia, brechas sociales y desconfianza.

¿Se refiere a Gustavo Petro y a Fico Gutiérrez?

Solo puedo decir algo que dice Fajardo: “Como haces campaña así gobernarás”. Una persona que polariza está provocando resentimientos que no unen; sin embargo, la que tiene que definir o hablar de ellos es la gente. No es mi estilo hablar de otros sino de mí o de Fajardo.

¿Es la propuesta de Rodolfo Hernández una propuesta de centro? En caso tal, pase a segunda vuelta, ¿se puede asegurar que se adherirían a su campaña?

Su propuesta es un popurrí que le falta de todo, y ya la gente la calificará. Sin embargo, frente a la nuestra le falta mucho. Y lo otro, está demostrado que no conoce el país a profundidad y no lo ha caminado como lo hemos hecho nosotros.

Nosotros estamos concentrados en trabajar para pasar a segunda vuelta. Mi convicción con la Centro Esperanza no es circunstancial y no se altera por lo que diga la gente o las encuestas. Si usted le pone coraje, entusiasmo y trabajo a la vida usted logrará los resultados que busco. Creemos en la esperanza, no buscamos puestos ni planes B.

Es muy popular en la política criticar y pedir la salida del registrador. En contraste, usted hace hincapié en que hay que mantener la confianza ciudadana en la organización electoral...

Me parece irresponsable que, a pesar de todos los problemas que pueda tener esa entidad, se haga un hueco a la confianza electoral. Recobrar esa confianza y en un país tan conflictivo eso es inconveniente. No es oportuno, faltando una semana para las elecciones, sacudir la organización electoral y golpear la democracia.

Como exministro de Ambiente y una de las personas que más sabe del tema en el país, ¿Qué le espera a la deforestación, reducción del carbono, fracking, energías limpias y fumigación con glifosato en su Gobierno?

Mencionar el glifosato y el fracking en una conversación en pro del medioambiente es incoherente. Por otro lado, con Fajardo estamos comprometidos con bajar un 50% de la deforestación y aumentar un 30% la matriz energética del país con energías renovables, erradicando los combustibles fósiles bajo una transición gradual y no de tajo, todo en el marco de lograr los compromisos de la agenda 2030.

Establecer un diálogo directo con Nicolás Maduro, ¿en qué consiste esta propuesta?

Venezuela es un vecino importante. No solo se trata de ideologías o diplomacia sino pensando en los colombianos en la frontera y los que están allá, pues con esta tensión se afecta su calidad de vida. Se afecta también el medioambiente, pues hay acuerdos entre entidades de los dos países para enfrentar, por ejemplo, un derrame de petróleo que no respeta fronteras.