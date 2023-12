“Declaraciones de Dau sobre falta de apoyo político son falsas”: Concejo

De acuerdo a lo anterior el cabildante sostuvo que el mandatario siempre se escudó en una persecución política: “Tal vez sus secretarios nunca le hablaron claro, y dice que no pudo hacer nada porque no tuvo la solidaridad del pueblo. Nunca son capaces de asumir su propia responsabilidad”.

En otros temas el cabildante David Múnera habló primeramente del déficit de Transcaribe y el alto costo de las tarifas de energía en Cartagena. “Siempre he sostenido desde hace 8 o 9 años que si no hay revisión del contrato de concesión de Transcaribe, la verdad es que la situación de esta empresa va a seguir agravándose para los intereses del Distrito y de los ciudadanos”, indicó.

Y continuó: “Ha sido violada por Sotramac y Transambiental, porque no han cumplido con el contrato, el cual establecía el monopolio del transporte público en Cartagena y desafortunadamente en el gobierno presente se acaba pactar un contrato leonino. Se confirmó que estas empresas no van a chatarrizar, ni van a comprar más vehículos, eso significa que los cartageneros van a padecer porque no habrán más buses, ni habrá más chatarrizacion y va a agravar la movilidad en la ciudad. Transcaribe es un barril sin fondo, el Distrito metiéndole plata y no resuelve nada”.