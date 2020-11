Declaran improcedente tutela de Javier Julio por la presidencia del Concejo

El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena resolvió declarar como improcedente la tutela presentada por el concejal de Coalición Alternativa Cartagena Javier Julio Bejarano con la cual buscaba la nulidad electoral de la Mesa Directiva para el período 2021 y ser posesionado como presidente de la corporación. (Lea aquí: Admiten tutela de Julio Bejarano con la que busca la presidencia del Concejo)

Julio Bejarano argumentaba que con la elección que se hizo el pasado 5 de octubre tuvo varias irregularidades y que con ella se violó ‘de manera flagrante’ el artículo 112 inciso n°2 de la Constitución Política que dice que los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tienen derecho a participar en las mesas directivas de cuerpos colegiados.

“El 5 de octubre sucedió algo muy particular. Ese día, que se eligió la mesa directiva pasó algo que usualmente no sucede o de lo que no había registro en Colombia y es que la mayoría del Concejo decidió escoger primero a las dos vicepresidencias, cuando históricamente lo primero es escoger al presidente para que se impongan las mayorías a través de su votación (...) Dice la Constitución que las minorías tienen derecho a participar en las mesas directivas, pero como primero eligieron a las dos vicepresidencias y no había otro espacio, se me tenía que conceder a mí la presidencia del Concejo, no por votación sino por mérito de la constitución”, expresó.