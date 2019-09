“Defiendo a capa y espada mi gobierno”: Dumek Turbay

“Si bien es cierto que profeso un profundo respeto hacia los medios de comunicación, en aras de la responsabilidad y el derecho que estos tienen de informar, no puedo permitir que se me señale ni sea deslegitimado un gobierno marcado por excelentes resultados de público conocimiento, solo con base en chismes y grabaciones de las que desconozco su plena autenticidad. Además, y no menos importante, cuando toda esta avalancha mediática surge en la cúspide de una contienda electoral en la que parecen primar intereses de terceros que solo persiguen sus propios fines (...) Ha sido tal nuestro compromiso que en medio de tantos chismes ha quedado claro que son muchos los que no están contentos, porque no han podido repartirse las arcas de los bolivarenses, como si se tratara de su caja menor, y lo hicieron durante muchos años con nuestro departamento”, sostuvo el gobernador, quien resaltó su compromiso con el departamento, su familia y equipo de trabajo.

“NO ESTÁ EN SUS CABALES”

Respecto a las grabaciones que se conocieron del excongresista Vicente Blel Saad, el gobernador manifestó que es una persona con problemas de salud que no está en sus cabales.

“Frente a lo que dice este señor solamente es escucharlo y entender que estamos ante una persona que no está en sus cabales, me he dedicado con mi equipo a ver semejante barbaridad de declaraciones, es sencillamente decir que no está bien de salud”, afirmó.

Al interrogante de una posibilidad de apartarse de su cargo para darle transparencia al proceso electoral, sostuvo que “no ha pasado por su cabeza el hecho de no dar garantías en el proceso electoral, de no entregarme con absoluta transparencia a que los comicios del 27 de octubre se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente; esa no es un opción, por lo tanto la disposición nuestra es de más trabajo”, sostuvo Dumek Turbay.