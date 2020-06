Desacuerdo entre Dau y Blel por consejo extraordinario de seguridad

El Universal consultó con Armando José Mercado Vega, politólogo y director del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, a quien le preguntamos si creía que lo ocurrido en los últimos días con Dau y Blel se debía a algo personal y si el gobernador está en la capacidad de organizar un consejo para tratar temas de seguridad de la ciudad.

“Más que un asunto personal, para el alcalde Dau, Vicente Blel representa a las estructuras políticas tradicionales, casas políticas o clanes políticos, responsables por acción o por omisión, de la crisis política que vivió la ciudad por casi 10 años, crisis que además puede estar relacionada con la debilidad institucional que tiene la ciudad en la provisión de bienes públicos básicos- como un sistema de salud eficiente- que tanto se necesita ahora.

Es cierto que el alcalde Dau-como todos los mandatarios- pueden haber cometido errores en la gestión del COVID-19, y que algunos funcionarios claves han renunciado en los últimos meses generando algo de incertidumbre, pero también es cierto que ciertas estructuras políticas tradicionales están tratando de sobredimensionar la situación de Cartagena- que ya es grave- para afectar la gobernabilidad y debilitar su gestión. Por ejemplo, a fecha las cifras en número de casos, fallecidos y tasa de letalidad son peores en Barranquilla que en Cartagena, pero no escuchamos en los medios de comunicación a la clase política tradicional de Barranquilla haciéndole una encerrona al alcalde Pumarejo, ni pidiendo una intervención del Gobierno nacional en el Atlántico para enfrentar la situación del COVID-19”, explicó.

Respecto a si Dau debió o no asistir, indicó que “hay dos escenarios. Los mandatarios locales pueden convocar consejos de seguridad para sus entidades territoriales, es decir, el gobernador puede convocar un consejo de seguridad para el departamento y el alcalde puede convocar uno para el Distrito. Lo que no está claro es qué fue lo que convocó al gobernador. Si fue un consejo de seguridad distrital, efectivamente la normatividad no se lo permite y estaría posiblemente extralimitándose. Pero, si era un consejo de seguridad departamental, y uno de los puntos a tratar en la agenda era la situación de inseguridad de Cartagena, podía hacerlo, e invitar al alcalde, el cual no estaba en obligación de ir. En ese orden de ideas, la información en este sentido no es clara, pues algunos medios hablan de un consejo de seguridad departamental y otros de uno Distrital. Además, en la página de la Gobernación no está colgado el acto administrativo para aclarar estas dudas”.