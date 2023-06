Desde Bogotá desestiman decisión del Pacto Histórico de Bolívar

Hoy, en horas de la mañana, el Pacto Histórico en Bolívar oficializó a sus candidatos únicos a varias alcaldías y a la gobernación en Bolívar. Entre los escogidos se encuentran Javier Julio Bejarano, para la Alcaldía de Cartagena; y Germán Viana, como avalado para la Gobernación del departamento, entre otros.

La rueda de prensa en la que se anunciaron los nombres fue en eras de bajarle al ruido de disputas internas y al clima de incertidumbre, luego que la Colombia Humana, partido miembro del Pacto Histórico, acusara que el proceso estuvo viciado. Por lo que solicitaron que desde el Pacto Histórico nacional definieran el asunto.

Esta petición fue rechazada por distintos movimientos petristas locales que la definieron como una renuncia a la autonomía territorial y un irrespeto a su poder de decisión. Lea aquí: A la cárcel exalcalde de Zambrano por corrupción

Pero la incertidumbre no cesa, pues la congresista Cha Dorina Hernández, presente en la rueda de prensa, si bien invitó a la unión, afirmó que el acuerdo mayoritario, como se eligieron los candidatos únicos en Bolívar, no era el mecanismo legal, sino el consenso, según las directrices de la Mesa Técnica Nacional del Pacto Histórico. Y volvió el clima de incertidumbre, ya que sonó a que la ratificación de Julio Bejarano y Viana aún no estaba en firme, mientras seguían las conversaciones.