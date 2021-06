Diálogo entre diversos sectores en busca de soluciones para la ciudad

En busca de atender y conseguir soluciones a las problemáticas de la Heroica, la fundación Libertad y Democracia organizó un diálogo virtual entre varios de sus miembros, representantes de distintas organizaciones sociales de la ciudad y los concejales César Pion y David Caballero.

Así lo develó Héctor Trujillo Vélez, coordinador de la fundación, explicando que lo que se busca es unir a todos los sectores de Cartagena.

“Concluimos que la mejor forma para empezar este diálogo es con la junta directiva de la ciudad, que es el Concejo. El diálogo fue fluido, ellos expresaron su interés y le informamos cuáles eran los puntos básicos para un diálogo social. Duró dos horas ese diálogo y a pesar de que hubo discrepancias al principio, al final hubo unión y vemos que pensamos de la misma manera y que en esta ciudad no se puede tratar de buenos y malos; hay que dejar el retrovisor y empezar a construir.

“El Concejo, casualmente, estaba organizando el programa de diálogo, que es muy semejante al nuestro, y nos ofrecieron que la fundación Libertad y Democracia sea la ejecutora del plan. Eso nos pareció extraordinario y estamos organizando todo desde el punto de vista jurídico, para funcionar como operaria de este plan. El diálogo social es nuestra meta. Si no olvidamos las diferencias y no marchamos juntos, Cartagena no podrá dar el salto hacia una ciudad noble, justa y equitativa”, indicó Trujillo.