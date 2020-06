Diferencias en el Concejo por suspensión de elección de contralor(a)

Diferencias en el Concejo de Cartagena generó la decisión de la Mesa Directiva de la corporación de suspender la elección del contralor(a) Distrital, que se haría este viernes 26 de junio, pues algunos concejales manifestaron que no se les tuvo en cuenta a la hora de tomar tal decisión.

Así, al Concejo le tocaba escoger a otro concursante para que integrara la terna, teniendo en cuenta a quien siguiera con el mayor puntaje. Pero en ese orden estaban tres participantes empatados con 67 puntos: Héctor Consuegra, Manuel Ochoa Montes y Liliet Aguas Polo.

El Concejo informó que no encontró jurisprudencia para resolver este tipo de casos, y que por tanto hizo una elección discrecional entre los tres participantes, explicando que escogieron a Héctor Consuegra para reconformar la terna, teniendo en cuenta que es el primero en orden alfabético.

Pese a ello, la Mesa Directiva indicó que se acogió a lo recomendado por Tatiana Romero, jefe de la Oficina Jurídica del Concejo, de suspender el proceso y retomarlo luego de obtener un concepto del departamento de la Función Pública sobre el caso en particular, para así fortalecer la decisión.

Por esto el Concejo decidió suspender el proceso de elección de contralor(a), hasta tanto no se tenga el concepto de Función Pública.

Sin embargo, sorprendió que la concejala Gloria Estrada, siendo primera vicepresidente de la Mesa Directiva, envió un oficio, que fue leído en la plenaria virtual, en el que indicó que no está de acuerdo con la suspensión de la elección.

A su modo de ver, lo que se debió hacer fue explicar cuál fue el método por medio del cual se escogió a Héctor Consuegra para recomponer la terna y seguir con el proceso.

Indicó que se aparta de la recomendación de la Oficina Jurídica y recordó que por no estar regulado por la ley el caso, se tomó una medida discrecional para escoger a Consuegra. “El método de desempate no tiene algo de ilegalidad”, puntualizó y dijo que al respecto Función Pública ya ha emitido conceptos y que por tanto no es necesaria la consulta.

Mientras tanto, el concejal Javier Julio Bejarano, de la Coalición Alternativa Cartagena, indicó que el criterio para reconformar la terna fue decisión de la Mesa Directiva y que solo hasta ayer se enteró de esa “decisión unilateral” que generó la suspensión del proceso.

“La Mesa Directiva deberá analizar y valorar aspectos para evitar la vulneración de derechos de los actuales participantes de la convocatoria y con ello no permitir que se vaya a viciar el proceso. Nos enteramos que la Mesa Directiva iba a generar suspensión del proceso y no fueron informados los demás concejales (...) La mayoría de concejales no tuvimos incidencia en el criterio que se utilizó -para recomponer la terna-. Nos enteramos hoy -ayer- del aplazamiento unilateral por parte de la Mesa Directiva”, espetó Julio Bejarano.

Lo mismo criticó la concejala Kathya Mendoza Saleme, del Partido Liberal, quien dijo: “En los criterios para recomponer la terna no tuve incidencia”. Añadió que con la suspensión del proceso se pueden desconocer algunos principios, sobre todo al mérito como principio rector.

Finalmente, el presidente del Consejo y su Mesa Directiva, el conservador David Caballero, indicó que habían quedado las constancias de lo expuesto por los demás concejales y dejó ver que van a esperar el concepto de Función Pública para poder seguir con el proceso.