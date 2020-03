Disputa entre exalcalde Pereira y veedor por la APP del Corredor Portuario

“Es una denuncia

infundada y temeraria”

Sin embargo, el exalcalde Pereira dice que las denuncias y señalamientos de López son infundados y temerarios.

“El señor López dijo que me ha denunciado por celebración de contratos sin requisitos legales e interés ilícito en la celebración de contratos; esa es una denuncia temeraria e infundada, porque esta conducta no existe. El proyecto Corredor Portuario se encuentra en la etapa precontractual hasta donde yo lo dejé; y en esas acciones que se han instaurado contra la etapa contractual, los fallos han sido favorables por parte de los jueces. Él no puede estar denunciándome penalmente por una conducta que no he realizado, que no existe, porque yo no he realizado ningún tipo de contrato. Ya lo que prosiga será la decisión de la actual administración en su sabiduría. Ya yo no puedo intervenir porque no soy funcionario, no tengo vinculación con la Alcaldía, lo cual es inaudito que este señor me denuncie a mí por un contrato que no existe. Ante esos hechos, lo he denunciado por falsa denuncia, por injuria y calumnia, para que sea la justicia penal la que juzgue las acciones de este señor, que me está difamando en ese sentido, por eso interpuse la denuncia”, indicó Pereira, quien explicó que los señalamientos del veedor han sido desde distintos escenarios.

Respecto a lo dicho por Pereira de la decisión de los jueces, López espetó: “Pereira ha manifestado que jueces le han dado la razón y eso es falso. Solo un juez de primera instancia falló una tutela respecto de la APP, pero esa tutela la negaron por improcedente, porque hay otra vía judicial que se debe utilizar, que es lo contencioso administrativo o los juzgados administrativos, para pedir nulidad de un contrato. Por eso presenté el recurso ante el juzgado administrativo, le correspondió al Juzgado Administrativo Primero”.