Distrito debe decidir cómo y cuándo reglamentar “zonas azules”

El cabildante del partido de La U indicó que tras la aprobación del proyecto ha corrido desinformación por redes sociales.

“Algunos se quejan y dicen: ‘eso lo van a manejar privados’. Sinceramente, yo no creo que eso pase con William Dau, que puede tener los desaciertos que quiera, pero él ha sido enemigo de eso. Aquí lo que se quiere es organizar la movilidad. El DATT está quebrado, Transcaribe está quebrado... entonces para organizar la movilidad no se pueden aumentar impuestos, pero sí puedes hacer que en barrios como Manga, Castillogrande, Bocagrande y el Pie de La Popa, se pague por los carros que duermen en la calle. Si duermen en la calle, pues estamos utilizando un espacio público para un beneficio particular y por eso se tiene que pagar. En una segunda etapa, si existen condiciones económicas y de espacio, se podría ampliar a otros barrios. Esto también se podría hacer más adelante en el Centro, donde muchas calles las cogen como parqueaderos”, señaló Pion.

El cabildante señaló que con las autorizaciones que se le hicieron al alcalde, “ahora es el Distrito el que tiene el balón en su cancha”.

Ahora el Distrito debe estudiar cómo se implementará el proyecto, sobre todo desde el DATT y la Secretaría del Interior.

“Tienen que organizar el uso del suelo y para ello nosotros como Concejo le dijimos al Distrito: ‘reglamente, haga y defina’. Con esta primera parte el Distrito recibirá un ingreso distinto a lo que tiene en sus rentas, para que sea invertido en movilidad. Ahora la responsabilidad de esas zonas azules las tiene el Distrito”, concluyó Pion.