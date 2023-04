“Dumek y William García Tirado comparten el mismo ADN”: Independientes

Upegui, Quintero y Shnaider.

Schnaider se encuentra en Cartagena “consolidando su proyecto nacional”. “Tenemos unas apuestas muy importantes en todo el país. Aquí en Bolívar, en Cartagena, estamos conversando para elegir a las mejores 62 personas, las más preparadas, las más capacitadas y que tengan el mayor interés en liderar las reinvenciones que necesita una región debilitada por una clase política corrupta”, expuso el director de Independientes.

¿Por qué 62?

Porque vamos por los 27 ediles de las tres localidades de Cartagena, por los 19 concejales, por los 14 diputados, por el alcalde y por el gobernador. Gente, donde esperamos una participación mayoritaria de mujeres y jóvenes, con experiencia en lo público, en lo privado o que apenas estén empezando su trayectoria, pero que tengan convicción en lo público y la capacidad de transformar. Estamos en proceso de evaluar todas las alternativas que ya tenemos sobre la mesa.

¿Y en cuanto a principios para dar esos avales?

Lo primero es que se consideren genuinamente independientes. Nosotros no tenemos jefes ni partidos políticos tradicionales detrás. Nuestro origen proviene de los liderazgos estudiantiles y movimientos disruptivos frente a los nuevos retos sociales, tecnológicos, políticos, económicos y culturales.

Estamos convencidos que con el liderazgo de Daniel Quintero somos la organización política más preparada para asumir esos nuevos retos de la cuarta revolución industrial, así que necesitamos también personas que no sean ajenas a este tema; personas que estén dispuestos a transformar como es el caso de José Luis Osorio, quien está liderando en Cartagena un grupo muy diverso, capacitado y con ímpetu, que lideró la transformación educativa en Medellín cuando fue subsecretario de Educación propiciando el acceso a la información de niños y jóvenes de barrios pobres con computadores.

Con políticas innovadoras así en la administración Quintero se han bajado los índices de inseguridad, de desempleo. Algo que nadie en la política tradicional y trasnochada apostaba a su favor; por ende, lo que buscamos son personas que no vengan de la vieja política, que no tengan jefes. Aquí no permitiremos colados que terminen instrumentalizando el poder de caciques ocultos.

¿Pero les interesa echar raíces regionales o poner a Quintero como presidente de Colombia?

Las dos cosas y perseguir ambos objetivos no demeritan a uno frente al otro. Al consolidar liderazgos regionales podemos construir una agenda de Colombia futuro para fortalecer un proyecto nacional, pero esperemos a ver qué pasa el 1 de enero del próximo año. Buscamos consolidar el cambio que el país requiere, entendiendo que son periodos de transición y que las transformaciones no se van a dar en un periodo, con un alcalde o con un solo presidente, pues no tienen esos poderes.