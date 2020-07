Duro enfrentamiento en el senado por ley de sesiones virtuales

El planteamiento de que el Congreso de la República no está trabajando desde la virtualidad, volvió a prender éste martes los ánimos entre los senadores que tienen esa postura y los que defienden que sesionar de manera no presencial en el Capitolio Nacional sí es válido.

La discusión se suscitó en la Comisión I del Senado de la República, en donde se empezó a discutir, en tercer debate un proyecto que ya fue discutido en la Cámara. La discusión arrancó por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto legislativo de la emergencia económica que habilitó las sesiones virtuales durante la pandemia.

Incluso algunos senadores se hicieron presentes en el Capitolio Nacional en el salón de sesiones, entre ellos Roy Barreras, Rodrigo Lara, Gustavo Petro y Julián Gallo, quienes lo hicieron a manera de reclamo por la no presencialidad.

En ese sentido el senador del Polo Democrático, Alex López, manifestó que si las mesas directivas están seguras que estas sesiones son legales porque así lo permite una no hay necesidad de tramitar ese proyecto. Manifestó además que “el derecho a la participación de la oposición queda cercenado por la virtualidad, eso nos parece que afecta nuestros derechos”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, tomó una postura distante de López, al asegurar que el fallo de la Corte Constitucional, con el que defiende la oposición la presencialidad, aún no está vigente porque no se conoce el mismo, sino un comunicado de prensa que no tiene fuerza jurídica. “Hay un comunicado que no produce efectos judiciales, la Corte dijo que pueden definir su mecanismo de trabajo”, destacó la senadora.

La polémica se calentó más tras la intervención del senador opositor Gustavo Petro, quien aseguró que el presidente de la comisión dice que “sí podemos venir a sentarnos, pero no podemos usar los servicios de la Comisión Primera, me los han quitado, me están impidiendo mis derechos fundamentales políticos, ese argumentico es deleznable; es que el micrófono no es el problema, el problema es que es en la sede del Congreso en donde se hacen las leyes de la patria”.

A lo dicho por Petro le respondió la senadora Paloma Valencia, quien le manifestó que en abril pasado cuando estaba en Cuba atendiendo asuntos médicos personales sí aceptó trabajar virtualmente. “Le quería preguntar al senador Petro si lo de estar sub júdice también se le aplica a usted cuando le gustaban las sesiones virtuales cuando estaba en Cuba, porque entiendo que el problema suyo es que no había pedido permiso para salir del país en sesiones, entonces sí le parecieron bien cuando estaba en Cuba”, sostuvo.