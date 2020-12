Caso Cynthia: ¿Qué sigue después del pago por presunto detrimento?

Todo indica que se caerá el proceso que la Contraloría Distrital lleva contra Cynthia Pérez Amador, ex primera dama del Distrito, por un presunto detrimento por sus honorarios.

Esto debido a que el miércoles el monto de ese presunto detrimento fue pagado. Dicho pago se hizo a nombre de Cynthia Pérez y en total se cancelaron $43 millones 200 mil.

Un abogado experto en el tema señala que el proceso se debería caer con este pago, ya que “el resarcimiento del daño patrimonial es una de las formas de terminación del proceso de responsabilidad fiscal. El resarcimiento se produce, principalmente, mediante el pago del daño patrimonial ocasionado a la entidad pública”.

Como efecto colateral, el pago lograría que se cierren las indagaciones contra las demás personas relacionadas con este proceso, entre ellas Diana Martínez Berrocal, quien regresaría a la Secretaría General del Distrito, ya que su suspensión quedaría sin efecto.

Hay que recordar que Martínez está suspendida hace dos meses. El alcalde tuvo que tomar esa medida debido a lo señalado por el contralor Distrital, Freddys Quintero, quien alega que esta podría interferir en la indagación contra Cynthia Pérez debido a que hizo los estudios previos del contrato de la ex primera dama, y que por ello era necesario suspenderla.

También dejarían de estar vinculadas a este proceso la exdirectora de la oficina de Talento Humano del Distrito, Martha Carvajal, así como Mónica Fadul, quien fuera la “gerente de ciudad” de Dau.

El Distrito confirmó que el pago se hizo y que fue un esfuerzo conjunto entre varios ciudadanos.

“Luego de un esfuerzo colectivo, tuvo lugar el pago referente al proceso de responsabilidad fiscal en el que se cuestionan los honorarios de la señora Cynthia Pérez Amador. Como consecuencia de ese pago se espera que la Contraloría Distrital archive el proceso y cesen los efectos de la suspensión del cargo de la secretaria General, Diana Martínez”, indicó el Distrito.

Expertos dicen que para que se cierre el proceso las implicadas deberán solicitarlo formalmente a la Contraloría, anexando el certificado de que el pago del presunto detrimento se hizo.

Hay que recordar que el proceso contra Cynthia empezó a principios de año. La Contraloría indicó en su momento que habría un detrimento, explicando que tenía unos honorarios mensuales de 7 millones de pesos y que por sus estudios solo debía ganar $2 millones 200 mil.

El Distrito no aclaró quiénes pagaron el monto del presunto detrimento y, aunque Cynthia no se ha pronunciado, se comenta que no estuvo de acuerdo con ese pago. Este medio intentó comunicarse con ella para saber si esto es verdad o mentira, pero no fue posible.

Respecto al pago tampoco se han pronunciado las demás implicadas en el proceso ante la Contraloría Distrital.