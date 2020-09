“El alcalde ha usado palabras despectivas para referirse a mi esposa”: Marín

El fin de semana, el alcalde William Dau expuso algunos casos de presunta corrupción en la ciudad en medio de una transmisión en vivo, a la cual denominó ‘Domingo de denuncias’.

Entre los temas expuestos, el mandatario se refirió una vez más al caso de Hermelina Meñaca -esposa del concejal suspendido Óscar Marín-, quien trabaja en la Secretaría de Hacienda y había sido declarada insubsistente. Sin embargo, un juez le ordenó reintegrarla, al parecer debido a la condición médica que padece. (Lea aquí: Minuto a minuto: Dau revela nuevas irregularidades en el Distrito)

Dau detalló que la mujer fue removida del cargo porque al él posesionarse como alcalde esta dejó de ir al trabajo durante varios meses argumentando un dolor de oídos, sin embargo, nunca presentó su incapacidad laboral. Agregó que luego de ello la esposa del cabildante interpuso una tutela contra el Distrito.

“Se acuerdan de la funcionaria con el dolor de oído, una funcionaria que trabajaba en la Secretaría de Hacienda, la esposa del concejal Óscar Marín (...) esta señora como ya sabía que iba a salir y que yo no permito malandrines en mi administración, desde el primer día dijo que ella sufría de problemas de oído, de dolor de oído y que estaba incapacitada, y durante meses y meses se le continuó pagando sin trabajar. La esposa interpuso una tutela que ganamos en primera instancia, ella lo llevó a segunda instancia y un juez sinvergüenza falló a su favor, aceptando un certificado emitido por un médico particular que esta señora consiguió y le colocó lo que ella quería. Además, el juez sin ningún sustento dijo que ella era una minusválida, cuando eso no es así. A ese juez lo voy a denunciar por prevaricato”, informó el alcalde.

Tras las declaraciones del alcalde, Marín salió en defensa de su esposa asegurando que tras lo dicho en el en vivo, ha recibido amenazas y comentarios despectivos. (Le puede interesar: “El alcalde desconoce e irrespeta al Concejo”: Niño)

El cabildante explicó que la condición de su esposa fue diagnosticada desde 2019 y se llama ‘hipoacusia’ o pérdida total o significativa de la audición, la cual no está relacionada con dolor de oído y no genera incapacidad y que por eso en su expediente no hay certificado de incapacidad.

“Esto que hizo el alcalde es un hecho de maltrato verbal, usando palabras despectivas para referirse a la condición médica de mi esposa, ella tiene una condición que se llama hipoacusia y mi esposa jamás ha tenido dolor, la condición de mi esposa no genera incapacidad, por eso no reposa incapacidad entre su expediente, no es un dolor de oído como lo quiso mostrar él usando la palabra burlesca”, indicó Marín.