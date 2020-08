“El Batallón Nariño debe estar en Magangué”: Hernando Padauí

“Desde el gobierno anterior, desde el Congreso de la República y en este gobierno, al momento de aprobar el Plan de Desarrollo, se definió que Magangué era el lugar más adecuado para garantizar la seguridad de toda la región. Los ganaderos, agricultores, los comerciantes y la dirigencia en general le hacemos un llamado al presidente Iván Duque para reconsiderar y cumplir con un compromiso que se hizo y que se ha edificado”, dijo.

El integrante de la Asamblea Departamental explicó que al sur de Bolívar no le afecta si el batallón se instala en Magangué.

“Si se pone en Magangué al sur no le afecta, sino todo lo contrario; y a Mompox tampoco le afecta, porque queda dentro de la jurisdicción y geográficamente el orden es Magangué, Mompox y sur de Bolívar. Nos sentimos de verdad preocupados y confiamos que el presidente Iván Duque entenderá nuestra petición. Magangué es el punto exacto. No pueden darnos contentillos a una región con la inclusión de este puerto como jurisdicción de la Primera Brigada. No nos van a engañar con eso. No queremos que nos pase como con la presencia de el Baflin que está en Yatí, con el que no tenemos apoyo en la seguridad, porque su jurisdicción es fluvial. Nos quieren meter un Bom bom bum en la boca como contentillo”, espetó el diputado.