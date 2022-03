El concejal de Cartagena que haría la guerra al Distrito a través de terceros

Hubo muchas reacciones ante las constantes denuncias del alcalde de Cartagena, William Dau, en sinergia con Carlos Alberto La Rota, director del Fondo de Pensiones de Cartagena, entidad adscrita al Distrito, sobre un presunto cartel de las pensiones que por muchos años ha desfalcado al erario de la ciudad.

Las denuncias han sido reiteradas desde la posesión de la administración actual, incluso todo el material fue compilado y presentado al público en una transmisión en las redes institucionales, hace meses, donde se reseñaban los señalamientos, las irregularidades y las personas detrás del entramado.

“Cuando nosotros sacamos el vídeo del cartel de las pensiones con el alcalde Dau, se alertaron muchas personas porque la información denunciada era muy grande. Por consiguiente, momentos antes de irme de vacaciones, la orden que emitieron, según lo que investigué, es que me tenían que armar algo para atacarme y contrarrestar lo que hicimos público”, precisó La Rota.

El director de Fonpecar indicó que la denuncia en su contra, en noviembre de 2019, se concentró en que le había pagado pensiones a tres fallecidos. “Algo falso, la única que alcanzó a recibir pagos efectivamente solo fue la señora Teresa Junco, quien ya está individualizada por querer aprovecharse del dinero de su mamá. Firmó una declaración. Ella está denunciada en la Fiscalía”, expuso el director de Fonpecar.

La denuncia

La denuncia en contra de Fonpecar presentada por un abogado quien, explica Carlos Alberto La Rota, contó con la colaboración de un funcionario de la entidad que aún estaba vinculado al llegar el director a su cargo. Además, según el director, se aprovecharon de las falencias técnicas para verificar a los ciudadanos fallecidos que tenía la entidad. “Las verificaciones de fallecimiento tenían que hacerse uno a uno porque no había un sistema para el cruce masivo de fallecidos, entonces yo tenía a cuatro personas auditando los 1.500 pensionados y revisando uno a uno en las bases de datos institucionales, pero habían 60 que no tenían cédula y no se dejaban ubicar, entonces me tocó hacer una suspensión preventiva en noviembre y aparecieron 4 fallecidos, gracias a Dios, de los cuatro, solo una, fallecida en 2019, ni siquiera en mi administración, fue la que alcanzó a cobrar la hija, Teresa Junco que mencioné anteriormente”.

Y agregó: “El oficio que filtraron a la Contraloría Distrital fue uno donde la fiduciaria me dice a mi que congelé los pagos a esos fallecidos, algo que se hizo, entonces contaron con el apoyo de un portal noticioso que publicó que yo pagué aunque esto sea mentira. Por eso la Contraloría abre una investigación, una auditoría especial en tiempos inéditos a esa entidad, en junio, la denuncia del ciudadano; y en agosto 12, la auditoría especial. En el 2019, la directora del momento denunció que se pagó por tres años a 19 fallecidos, pero el ente de control no abrió ninguna investigación, tengo el radicado y se lo manifesté a los funcionarios de la Contraloría”.

La auditoría

Carlos La Rota indicó que: “En esos dos meses de auditoría preguntan por los fallecidos, cuántos se han retirado y me dijeron que: ‘vamos a aprovechar y te investigamos de todo’ y yo les dije: ‘buenísimo investíguenme’. Me pidieron 160 expedientes de otras cosas, entonces, la auditoría iba de agosto a octubre, todo eso demoraron pidiéndome información y yo entregando, el 13 de diciembre me entregan el informe preliminar de auditoría con supuestamente 43 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria fiscal, tres de los fallecidos y el resto de pensiones compartidas, ¿qué fecha lo entregaron? 12 diciembre, pero me dan 3 días hábiles para objetar y a mi me llegó un día y medio después y yo les dije que me dieran más plazo y no me contestaron, por lo que le dije a mis compañeros de Fonpecar que aquí no se duerme y en 24 horas pudimos objetar el informe con una respuesta de 55 hojas en donde yo le demostré con pruebas y soporte documental la transparencia de nuestra gestión”.

Y añadió: “Todo lo que le estoy diciendo tiene su soporte documental, el preliminar, mis objeciones, y yo les dije: ‘¿Cómo me van a decir que hay incidencia disciplinaria compartida si hicimos un plan de mejoramiento que cumplimos al 100% y gracias a ese plan fue que compartí estas pensiones, pero lo más sesgado del informe es que yo les puse una trampa, cuando me pidieron las pensiones compartidas, yo encontré 14 casos que debieron ser compartidos por los exdirectores de Fonpecar y actuales concejales, Óscar Marín y Carlos Barrios, y que ellos no hicieron. Ellos no retiraron a los fallecidos, y ahí fue que denotamos por dónde venía la trama”.

El concejal

Luego de una investigación liderada por La Rota y la Alcaldía de Cartagena encontraron que quien presentó la denuncia es el ciudadano Jeiler Jesús Medrano Viola, conocido seguidor, amigo, y socio del concejal Carlos Barrios, tal como demuestran fotos en sus redes sociales y un informe mercantil de la Cámara de Comercio. “Encontré que en junio él presenta la denuncia y en agosto, en el boletín de la Cámara de Comercio hallamos que Medrano está en una empresa que tiene el concejal Carlos Alberto Barrios Gómez, donde Medrano es nombrado gerente suplente, no solo eso, lo comencé a buscar por redes y vi las fotos de su cercana relación”, expuso el director de Fonpecar.