El concejal electo que solo gastó $4 millones en su campaña

De docente a concejal electo, y con una campaña electoral que solo costó 4 millones 65 mil pesos. Esa es la historia de Javier Julio Bejarano, quien será uno de los 19 miembros del Concejo Distrital para el periodo que empieza el próximo primero de enero y termina en el año 2023.

Eso gracias a los 3.780 votos populares que el abogado e ingeniero de sistemas sacó en las elecciones regionales del pasado 27 de octubre, siendo miembro de la Coalición Alternativa Cartagena, que fue la unión entre los partidos Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Polo Alternativo Democrático para apoyar candidaturas el Concejo de Cartagena.

Julio Bejarano, de 32 años, nació en un barrio popular de Cartagena: Santa María. Allí vivió hasta los 7 años, cuando se mudó a Nuevo Bosque, donde aún viven sus familiares.

Se graduó como abogado en la Universidad de Cartagena y luego como ingeniero de sistemas en la Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco. Es especialista en proyectos y tiene una maestría de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga.

“De estudiante jugué baloncesto y eso me ayudó a conseguir una beca. También fui buen estudiante y en la Universidad de Cartagena siempre estaba en los primeros puestos, por lo que me daban becas. De hecho, me gané una beca de Mintic para mi maestría. Tuve muchas dificultades, pero gracias a las oportunidades pude formarme. Soy muestra de que la educación conlleva al progreso”, relató Julio.

Este se ha dedicado a la docencia en distintas instituciones de educación superior y en su época de estudiante fue personero y realizó algunos otros liderazgos, pero confiesa que nunca estuvo interesado en la política.

“Hace cinco años me casé y hace cuatro me enteré que iba a ser papá, mi hija tiene tres años hoy. Cuando supe que iba a ser papá, para la época en que eligieron a los actuales concejales y a Manolo Duque, empecé a preocuparme mucho más por la ciudad, pensé en la ciudad que iba a recibir a mi hija. Me pregunté qué hacía yo para que ella recibiera una ciudad diferente y a la semana empecé un movimiento, la Fundación Cartagena de Todos. Con amigos y varios de estudiantes empezamos a visitar barrios para hacer labor social. Recogíamos regalos, kits escolares y visitábamos comunidades vulnerables y llevábamos donaciones. Luego, empece a frustrarme porque nunca era suficiente. Llevábamos cien regalos, pero aparecían 300 niños. Ibas alegres, pero venías frustrado porque no podías dar respuesta a los niveles de la ciudad. Luego, seguimos con labores sociales, pero decidimos sembrar en la comunidad. Así, el requisito para darle regalos a los niños era que sus padres asistieran a charlas sobre cómo hacer respetar sus derechos y cómo votar responsablemente, fuimos empoderando a las comunidades”, recordó Javier.

Fue así como empezó, hace cuatro años, a tener en cuenta las políticas de ciudad y a aportar. “Empecé a hacer acciones de ciudad. En el 2017 hice denuncias como abogado, apoyándome también en las redes, y logré que Sergio Londoño, entonces alcalde encargado, tumbara la tarifa nocturna de la ruta T103 de Bocagrande de Transcaribe, que en ese momento costaba 2.700 pesos. Cartagena iba a ser la única ciudad con tarifa nocturna y diurna. Hicimos una investigación con unos estudiantes y demostramos que no eran 500 personas entrevistadas como decía la Alcaldía, sino 397. Las personas sí querían la ruta, pero no querían pagar más. Presenté una tutela y la hice viral por redes y tumbaron esa decisión”, narró.

Cuenta que ha apoyado sindicatos y distintas labores sociales, lo que le ayudó a ser muy conocido en distintas comunidades vulnerables. “Luché porque se aplicara en Cartagena la tarifa diferencial, hice una acción de cumplimiento y un juez terminó archivando el proceso. Así entendí que era necesario estar en espacios de poder para poder llevar estas luchas en pro de las comunidades y tener mayores posibilidades de éxito”, contó.

Algunas de esas acciones, de hecho, lo llevaron a cruzarse con el alcalde electo William Dau, cuando lo apoyó en una campaña en las pasadas elecciones atípicas para limpiar a la ciudad de murales y propaganda política.

Luego, empezó a hacer parte del partido MAIS y en marzo pasado decidió que se lanzaría al Concejo. “Me decían que estaba loco porque una campaña costaba mil y dos mil millones de pesos, como decía Blel en los audios. Como soy ingeniero de sistemas, empecé a realizar unos videos, con un material que ya tenía adelantado, y a meterme fuerte por las redes sociales. Como ya tenía un gran trabajo en las comunidades, de estas mismas me llamaban a decirme que me fuera a reunir con ellos. Iba de casa en casa todos los días, en la tardes y las noches por el clima. En las mañanas, con mi equipo de colaboradores, nos tomábamos los espacios públicos. Como soy profesor, lleva una especie de pendón que usaba como tablero y empezaba a explicarle a la gente qué es lo que hacen los concejales y cuáles eran mis propuestas de ciudad. Algunos se reían de mí, pero a otros los movía el mensaje y así fue calando”, expresó Javier Julio.

Para las elecciones del 27 de octubre pasado, los partidos MAIS y Polo hicieron una colación para que sus candidatos al Concejo tuvieran mayores oportunidades. Esta la denominaron Coalición Alternativa Cartagena y Julio Bejarano hizo parte de esta.

Obtuvo 3.780, teniendo en cuenta un umbral de más de 10 mil votos y una cifra repartidora de más de 15 mil.

Como concejal, quiere impulsar proyectos para el mototaxista y ofrecer más opciones a estos conductores, buscando mejorar la movilidad. También proyectos de educación.

“Soy consciente que una de las instituciones más desprestigiadas en esta ciudad es el Concejo. Hay un reto, no solo de Javier Julio, sino de todos los concejales, y es cambiar esa condición. Debemos decidir si mantenemos ese rumbo o si cambiamos con proyectos de acuerdo que le sumen a la ciudad. Quiero ser el puente que permita que el concejo y la administración trabajen de manera mancomunada, teniendo en cuenta que tengo buenas relaciones con William Dau. Mi idea es abrir camino para que ciudadanos que no están en política puedan llegar de manera libre al Concejo sin empeñar su casa o su carro. Mi reto es que en cuatro años no solo sea yo, sino 4 o 5 que lleguen igual que yo al Concejo. Quiero llegar a colegios para decir que se puede hacer política sin venderle el alma al diablo. Si en los cuatro años que vienen la gente ve que no di las luchas con las que me comprometí, que no voten más por mí a ninguna corporación”, concluyó el concejal electo.