El Concejo de Cartagena quedó con un integrante menos

El presidente de la Mesa Directiva del Concejo Distrital, el concejal David Caballero, confirmó a través de un oficio que la corporación acoge la suspensión por tres meses que la Procuraduría Regional de Bolívar emitió contra el concejal Óscar Marín, pues el ente de control considera que hubo presuntas irregularidades cuando el procesado retiró del cargo al anterior jefe de la Oficina Jurídica del Concejo, Felipe Santos Díaz.

“Cúmplase lo resuelto y ordenado por la Procuraduría a través del fallo del 28 de febrero, contra el concejal Óscar Marín Villalba”, se indicó en el oficio. Así, se hace efectiva la suspensión del cargo del concejal de manera temporal, quedando el Concejo con 18 concejales, y la bancada conservadora sin uno de sus integrantes en el cabildo distrital.

La Mesa Directiva indicó que debe acoger el fallo como lo ordena la ley, pese a que el concejal sancionado pidió que no se tuviera en cuenta la decisión hasta tanto no se resuelva una tutela que interpuso ante el Tribunal Superior de Cartagena, pues considera que se violaron sus derechos. Alega que no pudo apelar el fallo de primera instancia de la Procuraduría porque no lo notificaron debidamente.

El cabildante explica que la notificación para que apelara el fallo se hizo por medio de un aviso que se colgó en una cartelera en la sede de la Procuraduría Regional, entre el 4 y el 8 de junio pasado, de lo cual no tuvo conocimiento. Dice que por las condiciones de la pandemia, debían avisarle por correo electrónico o llamarlo por teléfono.