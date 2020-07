“El control debe ser para todos”: concejal Barrios sobre ‘libro blanco’

Otras investigaciones pendientes

Además de las denuncias y temas pendientes revelados por el alcalde Dau, el concejal Barrios sostuvo que hay muchas otras investigaciones, algunas de más de dos años en curso, de las cuales no se tienen resultados.

“En torno a las grandes investigaciones de las que no ha habido resultados de fondo desde la Fiscalía, Procuraduría y otros entes de control, están también: entre 2007 y 2011, la investigación en cuanto a la remodelación de las plazas y el Parque del Centenario, que fue una inversión de más de $20 mil millones, y los retrasos de obras de Transcaribe; también está la venta de playas del hotel Dann en El Laguito, que todavía no culmina y está en juicio en un juzgado penal; o la contratación de Edurbe de varios convenios administrativos múltiples, de los cuales no hay decisión frente a los alcaldes locales y el entonces gerente de Edurbe.

“Aquí no puede ser lo ancho para uno y lo angosto para otro, debe ser para todos; muchos de los problemas arrastran desde mucho antes de que los concejales llegáramos a tener una curul, por eso es necesario que los entes de control vayan de forma integral y se revise todo el retrovisor y el expediente de las administraciones que estuvieron y que dejaron un déficit de administración y de tesorería, en lo cual hemos insistido”.

A su turno, el concejal César Pión expresó que desde hace muchos años han venido en el ejercicio de hacer seguimiento a lo que sucede en la ciudad y dejó entrever que no solo lo público es susceptible a investigaciones, sino también los es el sector privado.

“No es una retaliación, porque nosotros hemos venido haciendo este tipo de ejercicio, desde 2012 hemos venido hablando de varios temas, esto no es retaliación, pero me llama la atención y llamo con toda libertad del mundo que un Concejo no puede guardar silencio cuando los sectores gremiales opinan casi unilateralmente, diciendo que las investigaciones que se dan deben llegar hasta el punto final. Hay instituciones que están juzgando, y esas instituciones han tenido a bien juzgar a gente de la empresa privada y gente de la parte pública, pero nunca la parte pública se ha inmiscuido en la parte privada. Siempre he sostenido que si en el ejercicio político nos equivocamos, tenemos que responder por nuestras acciones”, dijo Pión.