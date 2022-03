El exconcejal de Bogotá que quiere ser el mejor senador de la historia

Yefer Vega, periodista y administrador público, fue elegido concejal de Bogotá con la votación más alta de su partido: Cambio Radical. El hito electoral se dio para los periodos de 2016 a 2019, y 2020 a 2021, cuando se retiró para aspirar al Senado. En el 2018, fue reconocido como el mejor concejal de Bogotá por el programa “Concejo Cómo Vamos”.

En varios periodos fue elegido con la mayor votación para el Concejo de Bogotá, ¿cómo planea tener esos márgenes sobresalientes ahora que aspira al Senado?

Siempre he dado ejemplo como concejal y como congresista será igual, he sido un político de territorio, no de escritorio, donde escucho a la gente y actúo para solucionar necesidades. Por otra parte, para contrarrestar la imagen negativa, el Congreso debe cumplir sus funciones pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es necesario establecer ese canal entre ciudadano y quien lo representa, ejerciendo por parte de los congresistas un correcto control político. Debemos recuperar la confianza de la gente en la institucionalidad.

¿Cuáles son los principales ejes de su campaña?

El primero es lo que llamo: Colombia Competitiva. Un país se considera competitivo cuando logra manejar sus recursos y competencias para aumentar la producción de sus empresas, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Plantearé estrategias para fortalecer todo el potencial que tenemos como colombianos para recuperar la senda del emprendimiento, la innovación y el crecimiento.

El segundo, Colombia Consciente. Cada miembro de nuestra comunidad o grupo social tiene necesidades diferentes. Soy consciente de que las personas con discapacidades, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los biciusuarios y los animales necesitan una protección especial a sus derechos fundamentales por medio de programas que los apoyen y protejan.

Y, por último, Colombia Sostenible. La sostenibilidad hace referencia al desarrollo del presente, sin afectar los recursos del futuro. Durante mi periodo en el Senado de la República defenderé el agua de Colombia como derecho fundamental y cuidaremos de este invaluable recurso vital.

Ha sido un combatiente de la explotación sexual infantil, en Cartagena sufrimos mucho eso, ¿cómo ayudará a erradicarlo en el Congreso?

El cuerpo y la sexualidad de los niños niñas y adolescentes es invaluable, no tiene precio comercial, debemos proteger la integridad y la vida. Soy autor del acuerdo 738 del 2019 contra la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas, replicaré este acuerdo en el Congreso de la República.

El acuerdo recalca el compromiso por parte de los padres de proporcionarle a los hijos: atención, cuidado, protección y desarrollo integral, por eso estipula que a través de las Escuelas de Padres se concerten acciones de prevención contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, una forma de violencia, que implica tratos crueles y degradantes y es uno de los más grandes atentados a la dignidad humana.

Apuntaré al cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política y de los convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se debe garantizar el interés superior del niño, niña o adolescente. Debemos crear un ambiente protector para la infancia enmarcado en el principio de la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad.

¿Cómo fortalecer la reactivación económica del sector turístico? Es un tema que interesa mucho en nuestra ciudad.

La reactivación económica debe estar fundamentada en estimular la empresa, en estimular la industria, en incrementar la asistencia técnica a aquellos emprendedores y emprendedoras. La reactivación económica debe estar enfocada en el agro, en la transferencia de tecnología, en la transferencia de conocimiento. Debe estar fundamentada en el turismo.

Promoveremos la ampliación de las exenciones transitorias para la recuperación del sector turismo, Estas empresas familiares o microempresas son una alternativa de negocio de muchos colombianos porque generan miles de puestos de trabajos e ingresos.

Además, propondremos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá incentivar la creación y consolidación de microempresas turísticas que tengan como eje el turismo sostenible (económico, social y ambiental).

¿Y en materia de turismo ambiental?

Dado que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, y que el turismo se ubica como el segundo generador de divisas en el país, superando las divisas de productos tradicionales como el café, las flores y el banano, se propone generar la apertura de nuestros territorios al mundo con criterios de sostenibilidad y social, y se desregule la operación turística. Esto permitirá, en consonancia con la Política de Turismo Sostenible, generar capacidad instalada a nivel local a través del empoderamiento de las comunidades y permitir el ingreso de grandes operadores turísticos.