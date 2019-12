“El medio malandrín de Dau es un salto al vacío”

El excongresista, condenado por corrupción, esposo de la exsenadora Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica, y padre del actual senador Andrés García Zuccardi, en suma el hombre fuerte de la casa política García, en este diálogo no solo se refiere a Dau, sino a lo que considera que le ha pasado a la ciudad y al departamento en los últimos 20 años en materia política.

EU: ¿Qué opina de lo que expresa Dau contra usted?

El excongresista cree que la alianza entre candidatos a la Alcaldía no fue posible y Dau ganó. “Por los egos de los candidatos Londoño, Fadul, Araújo, no pudieron unirse, tampoco Wong con García, inclusive por los ataques entres esas dos campañas, por eso ganó Dau; también por la importancia que le dieron los medios a la grabación ilegal de Vicente Blel, pero los medios tenían otro candidato y les salió el tiro por la culata”, agregó.

“No presentó un programa sobre la carrera administrativa. En fin, votaron por quién hace 15 años no vive en la ciudad, no conoce sus problemas, votaron por un salto al vacío y por un programa basado en la desinformación, la injuria, la calumnia y la difamación y la falta de respeto a otros candidatos, con lo que engañó a la mayoría de ciudadanos”.

En esta oportunidad votaron por William Dau quien ganó las elecciones a candidatos buenos y de muchos kilates como Fernando Araújo, Claudia Fadul, Sergio Londoño, William García y Yolanda Wong, quienes presentaron sus respectivos programas de gobierno de acuerdo a ley de elección popular de alcaldes. Pero Dau no presentó programa de gobierno donde se expresaran las soluciones a los problemas de seguridad, educación, empleo, salud e infraestructura que tiene Cartagena.

Juan José García: “Los cartageneros en la elección popular de alcaldes siempre han actuado con independencia, rebeldía; desde tiempos ancestrales, generalmente en contra del establecimiento y el continuismo. Votaron por Gabriel García Romero, quien le ganó las elecciones a Argemiro Bermúdez, (q.e.p.d) porque representaba al continuismo y al establecimiento. Así pasó con Guillermo Paniza quien le ganó a Héctor García Romero; votaron por Carlos Díaz, quien le ganó a Alberto Barboza, por Judith Pinedo, quien le ganó a Juan Carlos Gossain, por Campo Elías Teherán y por Manolo Duque, quienes le ganaron a María del Socorro Bustamante y a Antonio Quinto Guerra, y por Dionisio Vélez, todos ellos en contra del continuismo. En ocasiones, cuando alguno de los elegidos no llenó la expectativas del pueblo, votaron por ese gran líder popular que tuvo Cartagena: Nicolás Curi.

Sobre los nombramientos

JJG :“A la ciudadanía le llamó la atención ese discurso engañoso, en donde nunca habló del recaudo de más de un billón de pesos que le deben al Distrito, ni de soluciones de como debería llevarse a cabo ese recaudo, Dau no presentó un programa sobre la carrera administrativa, que se necesita con urgencia para que los más de 1.500 empleados que tienen O.P.S en la ciudad sean por fin empleados de planta; pero sí habló de una persecución política a todos esos empleados, con 3 y hasta 10 años de estar con O.P.S y de una masacre laboral que llevará a cabo, de lo cual no dicen nada los que defienden a los trabajadores”.

¿Por qué se fue Dau del país?

JJG: “Digo que elegir a Dau es un salto al vacío como dice mucha gente, porque eligieron a un medio loco, dicen también que eligieron a una persona que al parecer ha usado drogas alucinógenas, y al parecer también puedo afirmar que eligieron a un medio malandrín o malandrín completo; si estuviera vivo Jaime González, uno de los mejores nadadores de Bolívar en su juventud podría afirmar por qué yo estoy diciendo esto: Dau fue socio sin aparecer de una empresa llamada Telecosta, que no pagó sus deudas, la liquidaron, no le pagaron a los empleados, y ese fue uno de los motivos por los que el alcalde electo se fue del país a Estados Unidos”, afirmó García Romero.

¿Qué es lo importante para los 4 años que vienen?

JJG: “ En primer lugar los recursos para la ciudad, cobrar esa cartera de más de 1 billón de pesos del predial, como lo logró Char en Barranquilla, porque sin recursos no hay desarrollo; pero en segundo lugar es importante la confianza del Gobierno central, que cuando confía en los mandatarios locales y un buen equipo de Gobierno, se consiguen recursos; en tercer lugar mantener unas buenas relaciones entre clase política, gremios, y dirigentes importantes de la ciudad, para que todas converjan a un fin común, que es el del desarrollo de la ciudad; aquí tenemos que pensar en el alcantarillado pluvial contra el invierno, la Vía Perimetral, la Quinta Avenida de Manga, terminar los hospitales que no fueron bien planeados por Dionisio Vélez, mejorar la infraestructura educativa, formalizar los predios de Tierrabomba, y lo más importante, impulsar el Turismo con una buena reglamentación, pero eso se logra con el alcalde y los gremios poniéndose la camiseta, y con seguridad mejorará el empleo y los ingresos”.

¿Y sobre los fondos buitre que propone Dau?

JJG: “Lo que pasa es que el alcalde no tiene ni la menor idea de la administración pública, esa propuesta conlleva a afirmar que hay una falta de conocimiento del alcalde sobre las normas y la Ley, eso no se puede, el cobro hoy tienen que hacerlo las instituciones, eso sí con eficiencia”.

Dau se ha apartado de la clase política, ¿Qué piensa?

JJG : “Cuando se trata de recursos para Barranquilla todos se ponen de acuerdo, aquí no, porque la falta de confianza del Gobierno central en los gobiernos locales, impide que los recursos fluyan, por la falta de relaciones con la clase empresarial, los dirigentes, los congresistas, cuando es una cosa tan fácil de conseguir si se aúnan esfuerzos, inclusive con Dau ahí en la Alcaldía, por eso mi recomendación es que se tome sus pastillitas para que se tranquilice, se calme y haga las cosas bien”.

¿Cómo ve a Pedrito Pereira?

JJG: “Antes de eso debo decir que en mi concepto los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad han sido Gabriel Antonio García Romero, Carlos Díaz Redondo, Judith Pinedo y Carlos Otero. Yo creo que Pedrito cumplió una misión que fue terminar un periodo con paz política, a pesar de las circunstancias de que no se cambió nada de lo que existía internamente en la administración”.

“Pienso que Pedrito, a pesar de la paz política en este periodo corto, no fue leal con la gente de su partido, entiendo que no los recibió en el despacho, eso no está bien, porque los políticos son el hilo conductor entre la gente y el Gobierno”, agregó García.