El nuevo aliado nacional que oficializa su apoyo a Dumek Turbay

El exministro del Interior y ex candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, presentó oficialmente su partido político ‘En Marcha’ luego de un proceso de cuatro años en el que estuvieron definiendo, organizando y consolidando esta nueva propuesta.

Por consiguiente, sus promotores están de gira por el país para presentar los seis principios básicos del partido, identificar liderazgos que se identifiquen con sus postulados y ofrecer una novedosa plataforma política para liderazgos jóvenes.

De este nuevo movimiento, afín a la paz, como expresaron, hacen parte líderes disidentes del Partido Liberal que conformaron el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, bajo sus “principios rectores”: autonomía territorial; defensa de las libertades individuales; garantía para las minorías; garantías a la diversidad sexual; universalidad del derecho a la educación y sostenibilidad ambiental.

Apoyo a Dumek

Juan Fernando Cristo, líder de En Marcha, insistió en que el propósito principal en estos momentos para el equipo que ha venido consolidando es afianzarlo en el país, estableciendo los directorios en las regiones, promoviendo nuevos liderazgos y metiendo en la agenda regional los temas que han brillado por su ausencia.

De cara a las elecciones a la Alcaldía de Cartagena, Cristo oficializó su apoyo al exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay. “Cuando era ministro de Interior y él Gobernador, hace varios años un día como hoy me reunía con Dumek para ejecutar las estrategias de seguridad para Bolívar y su capital, y consolidábamos las acciones para avanzar con el Proceso de Paz, que estaba a punto de firmarse, y me di cuenta que es un extraordinario coequipero y no tengo duda de que por esa capacidad de gestión y trabajo, será un gran gobernante para Cartagena”.