El oficio en el que la defensa de Dau pide a la Contraloría desembargarlo

El jurista alega que los pagos a los funcionarios no sobrepasan los topes dispuestos a nivel nacional y que por ello no existe detrimento.

Además, alega que en este tipo de procesos de daño patrimonial se exige además una conducta dolosa y alega que no la hay.

“El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y este debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. En el presente asunto, tal como se demuestra, no se presentó un daño patrimonial. Tan es así que en el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal del 9 de septiembre de 2021 la Contraloría Distrital no profundiza sobre el mismo, siendo este el eje central de la imputación por parte del ente de control para determinar su competencia, pues el mismo no explica en qué forma se incurre en el detrimento patrimonial. Así mismo, solo se limita a manifestar que a ciertos funcionarios se les pagaban unos ‘gastos de representación’ que no estaban autorizados. Al no estar identificado el daño, se hace imposible jurídicamente atribuir una conducta dolosa o culposa y mucho menos la configuración de un nexo causal, ya que ni existe detrimento patrimonial ni tampoco conducta atribuible a un daño inexistente, de tal manera que el auto de imputación carece de dos de los elementos indispensables para que se proceda al inicio del proceso de responsabilidad fiscal”, argumenta el defensor.