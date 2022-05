La polémica tras el apoyo de casas políticas a Gustavo Petro en Cartagena

La Casa Montes en cuerpo ajeno

En el evento petrista hubo pancartas de simpatizantes de Cambio Radical, lo que hizo que muchos relacionaran que el senador electo de esa colectividad, Jorge Benedetti, también tanteaba el terreno; sin embargo precisó que esos asistentes no tenían nada que ver con su grupo.

Por un lado, su sobrino, Andrés Montes, y, por el otro, Fernando Niño, exconcejal y yerno de William Montes. El Universal se contactó con ambos y recalcaron que no asistieron al evento por instrucciones de su partido, y que su lealtad sigue incólume con Fico Gutiérrez. Aclaraciones que no acallaron los susurros en el ámbito político local.

Lo que molestó

A varios periodistas agolpados a la rueda de prensa les disgutó que no hayan mencionado nombres importantes en la política regional, como, al parecer, habían prometido. “No podemos decir que los políticos de otras colectividades entrarán al Pacto Histórico, sino que los estoy invitando a que hagan parte de un frente amplio de la campaña”.

Y subrayó: “No puedo dar nombres porque los sancionan. Pero yo estoy invitando a los miembros de Cambio Radical, como por ejemplo al senador joven, Jorge Benedetti. Pero él no está aquí, no es responsable de mis deseos. Lo queremos en la bancada de Gobierno, así como invitamos a miembros de otros partidos a que apoyen al doctor Petro”. Barreras no se refirió al supuesto apoyo de William Montes, pese a que dirigentes que acompañaron la campaña de Fernando Niño a la Cámara estuvieron en la reunión.