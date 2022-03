El POT de Cartagena será radicado ante el Concejo en diciembre de 2022

“Se deben retomar las mesas de trabajo, incluyendo al Concejo y expertos en la materia para revisar el Plan de Ordenamiento que se trabaja en la actualidad debido a que no se están tomando los factores de riesgo que permitirán delimitar y definir el uso de cada área de la ciudad”, señaló Pion.

Al finalizar la presentación del informe de Planeación, el concejal Rafael Meza del partido Conservador planteó dos interrogantes, “teniendo en cuenta que la gran mayoría de los barrios no se encuentran legalizados, lo que hace que estas personas pierdan algunos beneficios como subsidios de vivienda, entre otros, me gustaría conocer cómo va el tema de la legalización urbanística y además qué ha pasado con la reubicación de los vecinos del caño Juan Angola, sector La Unión, existiendo un fallo de acción popular, por qué no se han reubicado”.