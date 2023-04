“El que he sido víctima de artimañas soy yo”: William García Tirado

Ayer, en entrevista con El Universal, la exalcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong, aseguró que la apertura de una investigación de la Procuraduría General de la Nación en su contra era un coletazo de una guerra política que libraría, a su parecer, con varios aspirantes actuales a la Alcaldía de la ciudad. (Lea: “William García Tirado no me va a hacer una ‘mariamulatada’”: Yolanda Wong)

Mientras Wong Baldiris explica su papel en 2018 en un contrato para obras públicas con Edurbe, objetivo por aclarar del Ministerio Público, aseveró que “No se dejará dañar. No me dejaré y voy con todo y contra todos. No me dejaré hacer una mariamulatada. Es una movida política grande porque están temerosos porque marco bien en las encuestas sin haber salido a la calle ni haber lanzado ninguna campaña”.

Y prosiguió: “No me voy a dejar como hace cuatro años que William García Tirado puso a sus bodegas a hablar cualquier porquería de mí. Es campeón de hacer mariamulatadas, atacando a mi familia y a mi persona, pero esta vez no me voy a dejar. Daré la pelea”. Hace cuatro años me sorprendieron y no tuve el mismo ímpetu que tengo ahora. Tuve inexperiencia, pero yo soy abogada y ahora tengo todo el tiempo para desnudarlos uno por uno para que la ciudad sepa qué clase de bandidos son con pruebas y cifras”.