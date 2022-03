El reconteo de votos en el CNE, una petición difícil de cumplir

Para el exregistrador Sánchez, el problema no se centra en el costo que tendría esa situación, sino el costo moral, legal y democrático de una decisión de esas jamás se va a pagar.

“La MOE lo que tiene claro fue una cadena de errores que nos preocupa a todos, pero insistimos que no tenemos ningún indicio que se hubiera cometido fraude electoral. Los problemas que se presentaron en la transmisión de la información fueron corregidos en las comisiones escrutadoras, los resultados preliminares se acercan a la votación efectiva que hicieron los colombianos”, manifestó.

Para Barrios, de ser así, “estaríamos dando una solución política si sale un consenso entre las organizaciones partidistas para hacer el reconteo, pero no estaríamos avanzando en la verdad política”. Un tema más que se advierte desde la MOE es que en la actualidad no se cuenta con una reglamentación que se señale de cómo se debe hacer el reconteo, los tiempos para hacerlo y los aspectos logísticos, que son clave para reiterar la confianza frente a los resultados electorales.

Por su parte, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que respecto a la solicitud del registrador Vega se debe tener en cuenta varias situaciones, una “que es el CNE y no la Registraduría la que decide si hay un escrutinio de los votos, de hacerse sería la primera vez en la historia de Colombia que se haría un reconteo, y se daría por la profunda desconfianza que hay de los resultados electorales y las actuaciones de la Registraduría para el proceso electoral”.

Recordó que los jurados de votación son el primer filtro de recoger, contar los votos y registrarlos en unas actas E-14 y a las 4:00 de la tarde empiezan a recontarse y estos pasan a las comisiones escrutadoras, en ese paso no hay posibilidad de fraude.

Con el escrutinio ya relativamente terminado, las reclamaciones sobre la conformación del Senado y la Cámara depende directamente del Consejo Nacional Electoral, el cual en esa instancia atiende las quejas o denuncias con base al escrutinio y no con el preconteo.

Aunque los errores en el conteo de cerca de 400.000 votos en el preconteo el 13 de marzo por parte de los jurados no se considera como un fraude, esa posibilidad ha empezado a rodar tanto en la izquierda como en la derecha, al momento de reclamar los votos que supuestamente tenían y que les desapareció.

No es nada fácil que el Consejo Nacional Electoral eche al traste la labor realizada por los jueces de la República durante la semana anterior, cuando realizaron el escrutinio de los votos al Senado, así lo solicite el propio presidente de la República, Iván Duque; el registrador nacional, Alexander Vega, o dirigentes políticos como Álvaro Uribe Vélez.

El senador y candidato presidencial, Gustavo Petro, señaló que no es procedente hacer el reconteo de los votos, porque eso atiende a la solicitud del uribismo, que pretende cambiar los resultados de las elecciones del Congreso.

“Ahora estamos ante una decisión que es torpe de parte del presidente de la República, primero el intento de cuestionar el dato de los jueces y segundo de intentar, ya cuando tienen los votos en su poder, hacer un escrutinio, hay ya no ha garantía para nadie. La ley no faculta a una entidad (CNE) que es de mayoría uribista”, señaló.

El rechazo del reconteo vino también de Asonal Judicial, que por intermedio de su presidente, José Freddy Restrepo García, aseguró que “la propuesta del reconteo no es un mecanismo que esté amparado en la ley, no se agota en la cláusula general de competencia del CNE, los reconteos no son generales”.

Y resaltó Restrepo que los 5.000 jueces cumplieron con un procedimiento y que agotado ese procedimiento no pueden pretender revisar lo que ya revisaron.