“El resultado que Colombia decida será aceptado”: fórmula vicepresidencial de Rodolfo

Desde Cartagena, la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, Marelen Castillo se refirió a las elecciones del próximo domingo. Destacó que respetarán los resultados de la jornada. (Lea: Marelen Castillo se reúne con gremios en Cartagena )

“Hay un equipo encargado de todo el proceso para el día de las elecciones, tuvimos un link habilitado para inscribir a todos nuestros testigos electorales. Estamos trabajando de la mano con la Registraduría y queremos que nos garanticen los resultados del domingo porque nosotros vamos a aceptar lo que Colombia decida”, dijo. (También le puede interesar: ¿Conoce a Marelen Castillo?, ella puede ser la vicepresidenta de Colombia)

Castillo aseguró que se siente complacida de pertenecer al equipo de campaña de La Liga de Gobernantes Anticorrupción: “Un candidato presidencial nunca habría invitado a Marelen a ser su fórmula vicepresidencial. No hoy política, no he tenido puestos públicos pero sí le he servido al país con educación que es lo más público que hay”.

Y continuó: “No soy de la oligarquía, no soy de partidos y por eso me gusta trabajar con las mujeres”. Posterior a su encuentro con las mujeres en el hotel Cartagena Confort, Castillo se refirió a los motivos por lo que los bolivarenses deben votar por Hernández, a pesar que en este departamento el candidato Petro fue el predominante en la primera vuelta.