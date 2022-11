El vigilante que quiere ser alcalde de Cartagena

No obstante, ciertas asignaturas pendientes de la actual administración en materia de seguridad, de infraestructura vial y de grandes macroproyectos que la ciudad necesita para no inundarse con el asomo de las lluvias o para tener control de su Centro Histórico, tienen hoy a enemigos y múltiples votantes de Dau repitiendo lo mismo: “Ojo con la inexperiencia en lo público a la hora de estar en la urna el próximo 29 de octubre”.

La crisis administrativa que sufrió Cartagena con once alcaldes en diez años y que llegó a su fin con la posesión de William Dau Chamat, un mandatario que, pese a los problemas pandémicos, los inconvenientes aún no superados y una acérrima oposición, parece que culminará su mandato el 31 de diciembre 2023, condiciona mucho al votante.

Juan Carlos Díaz, aspirante a la Alcaldía de Cartagena.

¿Cuál ha sido su camino en lo social y en lo cívico en su gremio y en su comunidad?

Desde muy niño he ejercido el liderazgo en mi comunidad, el sector El Abanico, en el barrio La María. Tal vez lo que me faltaron fueron oportunidades académicas, pero eso no me amilana, pues muchos con maestrías y doctorados, muchos con diplomas comprados, han llegado a los puestos a robar o a no trabajar por las necesidades de la gente. Por ello considero que mi perfil no debe ser subestimado por nadie.

Siempre me he caracterizado por trabajar por la gente desamparada, aquella que no consigue subsistir en el día a día. Con los adultos mayores, la infancia y la adolescencia. Muchas veces con mis recursos he colaborado para una comida comunitaria, para apoyar a alguna vicisitud del vecino, no me importuna que clamen por mi ayuda en la madrugada. En mi barrio son testigos.