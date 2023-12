“En 2024 seré objetivo de ataques por personas de Dumek Turbay”: Dau

“Si el alcalde nefasto dispuesto a destruir se la ciudad no me entregó el bastón de mando, me lo entregó la ciudadanía de Cartagena. Gracias, William Dau que hayas provocado esta demostración de cariño. Hoy estoy contento con esta oportunidad”, manifestó Dumek durante el evento que se realizó en el parque de Bruselas. Le recomendamos: “El alcalde nefasto no me entregó el bastón, pero lo hizo la comunidad”: Dumek

Por su parte, el pasado 4 de diciembre en una entrevista con El Universal, Dau sostuvo: “Yo a él (Dumek) lo he denunciado desde hace cinco años cuando era gobernador de Bolívar. Conozco la cantidad de pruebas contundentes, las cuales nadie publica porque él siempre compra a muchos periodistas y comunicadores sociales”.

Añadió: “Estoy seguro que cuando Dumek disponga a su ejército de abogados a atacarme a mí y a mi administración, ningún gremio o actor de la “sociedad civil” saldrá a defenderme, porque todos quieren congraciarse con él. En cambio, yo aquí me quedo y voy a seguir dando lata, defendiendo al cartagenero de a pie porque su papá los quiere”.