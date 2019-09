“En Bolívar mueren 7 de cada 10 empresas que se crean”

Otro de los proyectos que impulsa el congresista Mauricio Torres, que será presentado esta semana, es el denominado “IVA en plazos justos”.

“El IVA va correlacionado, no se pudo meter en el otro proyecto porque en unidad de materia constitucional tocaba separarlos. Este otro proyecto busca darle mas flujo de caja a las Mipyme. Si tu pagas IVA, pero cuando pagas la factura, eso te da más oxígeno. Hoy tienes que pagar el IVA y la Dian llega y te dice ‘usted facturó estos dos meses 100 millones de IVA, páguemelos’. Entonces usted le dice: ‘es que sí los facturé, los declaré, pero no los he pagado porque la factura me la van a pagar en diez meses. La Dian le dice: ‘no señor, usted vaya y págueme el IVA ya. Entonces al empresario le toca endeudarse, para pagar nómina, materiales, para seguir trabajando y ahora para pagar el IVA. Las deudas de las empresas para pagar el IVA de facturas que no les han pagado son gigantes. Entonces son más costoso los productos, la canasta familiar entonces sube. Con este proyecto buscamos que el IVA solo se pague cuando la gran empresa te pague la factura. La semana pasada se radicó este proyecto y pasará a debates. Es injusto que las pequeñas y medianas empresas tengan que pagar IVA cuando aún no han cobrado sus facturas”, explicó el congresista del Partido Alianza Verde, que estuvo en Cartagena la semana pasada.