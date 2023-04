En crisis: Carolina Corcho no incluiría cambios en la reforma a la salud

La controversial propuesta de la reforma a la salud, sugerida por Carolina Corcho vuelve a tambalear. Y es que esta vez, de acuerdo a lo publicado por el diario Semana, Corcho le dejó saber a los partidos políticos que no va a incluir ningún cambio en la reforma.

En el momento en que se presentó por primera vez la reforma, comenzaron a surgir un sin número de críticas y advertencias. Por lo que el Gobierno, ya con la reforma casi hundida políticamente y con Alejandro Gaviria fuera del gabinete (por haberse declarado en contra de la iniciativa), comenzara a dialogar con los partidos políticos para intentar salvarla. Lea también: Partido Liberal: este jueves radicarán una reforma a la salud ante el Senado

Congresistas de la Comisión Séptima que habían pensado votar favorablemente el articulado, podrían ya votar negativamente a esa iniciativa.

En principio, se creía que ese dialogo provocaría que el texto se matizara, cosa que finalmente no sucedió. El exministro Gaviria resumió lo que está pasando de manera concluyente: “La ponencia de la reforma a la salud es peor que el proyecto original”. El exfuncionario, quien estuvo a cargo de esa cartera por seis años en el gobierno Santos, aseguró que el proyecto no solo no mejora los problemas del sistema, sino que los agrava. No obstante, miércoles en la tarde, según el diario Semana, un peso pesado también se reveló y aseguró que presentaría una reforma estatutaria por el liberalismo.

A través de un comunicado, el expresidente Gaviria señaló: “La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad. Se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas. Salvo por los significativos recursos para invertir en prevención, que no conocemos ninguna cifra del Ministerio de Hacienda, es poco lo que nos ofrecen en sus propuestas”. Texto con el que el expresidente criticó la estatización que pretende la reforma de la ministra, indicando que esta no tiene en cuenta la complejidad del sistema.

“Sí, se pueden y deben aceptar mayores recursos para las regiones más apartadas y remotas, pero es descabellado pensar que el sistema se puede estatizar en dos o tres años, máxime cuando el Gobierno apenas se asoma a entender la complejidad de lo construido en 30 años y se niega a entender su característica más compleja que es la gestión del riesgo en salud. La ministra considera que el Estado colombiano fácilmente puede asumir el colapso del sistema y la decisión de un sistema de salud completamente público en su esencia”, fue el argumento de Gaviria, continuando las críticas a Corcho.

El expresidente hizo un recordatorio sobre la razón por la que el Partido Liberal decidió levantarse de la mesa de negociación. Y según Gaviria, la discusión parecía “inútil” por la poca disposición del Gobierno para acoger los textos acordados con los expertos. Las líneas del partido, según su líder, giran alrededor de “construir sobre lo construido, fortalecer las capacidades del sistema de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud”.

“El Partido Liberal ha decidido continuar con el trabajo que veníamos realizando con el Partido Conservador y el Partido de la U en el examen y debate del sistema de salud colombiano, el cual ha mostrado grandes progresos sociales, de equidad y salud y se puede decir que es el mejor de cualquiera de los países emergentes y superior en sus resultados que el de muchos países industrializados, lo que no implica que se puedan hacer mejoras sustanciales del mismo”, informó el expresidente.