“En la diplomacia muchas veces hay que pactar con el diablo”: Rodrigo Lara

Por ende, su caso es icónico, ya que no recurrió al ostracismo del que pierde toda esperanza en el contexto que le rodea, en cambiar las dinámicas que se oponen al desarrollo del país y, desde los 30 años incursiona en la política para seguir con el legado de su padre. En 2007 asumió con ímpetu la curul del senador Germán Vargas Lleras, quien se retiró para aspirar a la Presidencia de la República, y desde allí su nombre comenzó su crecimiento.

Muchos lo relacionan como uno de los delfines más reconocidos del panorama político, ¿considera que como homónimo de su padre su camino ha estado colmado de privilegios?, ¿una senda fácil?

Yo siempre he combatido con eso de “los hijos de...”, si revisa mi trasegar por el Congreso de la República nunca he sacado la carta de mi padre para imponerme a un débate o a ganar pleitesías políticas. Desde un inicio, en mi hoja de vida pública, ha primado la lucha anticorrupción, el fomento de la seguridad y el aunar esfuerzos para romper el sistema clientelista que tanto subdesarrollo provoca. Incluso, en la discusión interna dentro del Nuevo Liberalismo nunca he apelado a que mi voz tenga que tener mayor sonoridad por mi apellido, sino que debe prevalecer la ideología liberal del partido y buscar el pacto necesario de centro para derrotar a Gustavo Petro y evitar que Colombia caiga en un gobierno marxista y a un fracaso social como el de Venezuela.

Algunos lo tildan de un político mordaz y que no parece tener el carisma que enamora votantes...

Yo no soy mordaz ni grosero. Siempre he sido una persona ecuánime y sincera. Siempre me he definido como alguien que sopesa las propuestas concretas antes que los discursos o la demagogia. Me considero de centro derecha y siempre he tomado distancia del populismo de izquierda, pero una de mis propuestas para manejar la crisis migratoria venezolana, la que muchos consideran disruptiva, es la de hacer un pacto con el demonio.

Le explico mejor, si queremos que la crisis del vecino país deje de impactarnos en materia de seguridad, empleo y problemas sociales de todo tipo, no podemos seguir en la mala tónica de los últimos gobiernos de ignorar el problema, de declarar a Maduro como enemigo y no aportar en lo que podamos a mejorar las cosas allá.

La diplomacia muchas veces es pactar con el demonio, brindar todo el acompañamiento gubernamental y abogar por el respaldo regional e internacional para que las dinámicas venezolanas mejoren, su economía y empleo se fortalezcan, la crisis social merme, y así muchos migrantes puedan volver a sus casas. Ninguno de ellos quiere sufrir la xenofobia o el rechazo, solo sobreviven, y nosotros como gobierno debemos propiciar la transformación a través de la reactivación de canales diplomáticos, no alimentarla.

¿Y cómo transformar las cosas acá en Colombia?

Es hora de construir un proyecto liberal que tenga como fin la democracia y el Estado de Derecho; que crea en la economía de mercado y en las libertades individuales, pero que tenga una concepción de la sociedad basada en la solidaridad. Solidaridad en materia de pago de impuestos, no podemos seguir pensando que los impuestos los pueden pagar los trabajadores y las exenciones son un privilegio de los más ricos, tenemos que dirigir nuestra economía hacia una política de patriotismo económico, que defienda la manufactura y la producción nacional, y que lleve a cabo una revolución muy profunda en el campo para convertir a Colombia en un sector exportador.

(Le puede interesar: Denunciarán por presunto fraude a precandidato del Centro Democrático)

¿En qué consiste el patriotismo económico?

Una economía en la que el Estado promueva los sectores estratégicos de la economía, protegiendo el empleo de los colombianos, equilibrando la balanza comercial en donde se exporte más de lo que se importe, potenciando el agro. ¿Se da cuenta que para impulsar el agro y la empresa colombiana con una tributación más justa no es necesario disfrazarse de ninguna ideología? Como presidente trabajaré para que nadie pierda sus micronegocios y empresas, así sea necesario subsidiar. Acabar esa lógica de derecha populista: duro con los pequeños, suave con los grandes. Un Robin Hood al revés: el personaje le quitaba al rico para darle al pobre y acá el Gobierno le quita a la clase media y baja para darle al rico. No más.

Y en materia de seguridad, ¿qué propone?

En el Senado he promovido una ley para delincuentes reincidentes peligrosos que son capturados y que a las horas son liberados. Existe una queja constante y permanente de la Policía Nacional y la ciudadanía ante los constantes casos de delincuentes que salen libres, incluso antes de la misma audiencia de imputación. ¿Quién denunciará si su atacante puede vengarse al día siguiente?, lo que queremos es establecer un mecanismo, un registro nacional, para que esos criminales no sigan delinquiendo en las calles.

Antes de emitir el fallo, los jueces y fiscales deberán consultar el Registro Nacional de Recurrentes para que personas con historial de comportamientos contrarios a la convivencia por riñas y uso de armas, se les pueda determinar con más precisión su carácter delincuencial.

Lo que prosigue, entonces, es el aseguramiento intramural a todas aquellas personas que sean capturadas en flagrancia, en más de dos ocasiones, por hurto en el que se utilicen armas de fuego o armas blancas. Con este Proyecto de Ley los delincuentes violentos capturados en flagrancia no se salvarán de la cárcel.

Es de esos candidatos que es difícil identificar por cuál colectividad van. Un día se dice que vuelve a las toldas de Cambio Radical, otro dicen que estos apoyarán a Peñalosa, y al día siguiente que Lara, como heredero legítimo del legado, participará en una consulta interna del Nuevo Liberalismo, ¿qué puede decir al respecto?

Colombia tiene una de las tasas de desempleo más alta de América Latina, la pobreza ha llegado al 43% de la población, el 30% de nuestros compatriotas corre el riesgo de caer en la pobreza, y los políticos del llamado centro parecieran dedicarse exclusivamente a hablar de mecánica y vetos infantiles. Mi propósito es unir a todos los sectores de origen liberal, en un pacto de filosofía liberal y socialdemócrata, que enfrente toda esta cantidad de problemas que nos deja este gobierno y que recupere la seguridad de los colombianos, asediada por la delincuencia violenta y el narcotráfico.

¿Cómo va la concertación con los Galán y demás líderes del Nuevo Liberalismo?, ¿se puede esperar humo blanco en los próximos días?

El Nuevo Liberalismo es antes que todo un partido liberal. Su propósito principal hoy es buscar un pacto de mínimos con todos los sectores liberales, como el partido Liberal y Cambio Radical y sectores de la llamada Coalición de la Esperanza. Solo así se podrá derrotar al continuismo de este gobierno y evitar que Colombia caiga en las manos de Petro.

¿Qué opinión tiene de las distancias y fisuras que muchos comentan en el interior de la Coalición de la Esperanza, por la importancia que con los días va tomando el Nuevo Liberalismo?

Lo único que hoy derrota la pobreza y la violencia es una causa Liberal reformista. El Nuevo Liberalismo tiene la obligación de convocar y construir un gran proyecto de país que una a todos los colombianos.