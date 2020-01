Entrevista al presidente Duque: “Hay que buscar la participación y no quedarnos en sectarismos”

Aunque ha supuesto un profundo cambio en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, muchos no parecen valorar el costo que ha significado no caer en las prácticas de la mermelada para asegurar apoyos políticos. ¿No siente usted que el país aún no alcanzó a valorar esa consistente posición?

ID: A mí me eligieron para combatir la corrupción y cambiar las costumbres políticas del país. Eso, en pocas palabras quería decir: no más mermelada. Es decir, no más ministerios hipotecados, no más entidades con dueño, no más contratos millonarios a cambio de mayorías en el Congreso. Ser consistente con ese cambio, ha implicado tener un diálogo a profundidad con el Congreso sobre temas de los que antes se aprobaban sin mirar. Esto significa negociar con el legislativo sobre la base de argumentos, cifras, hechos y tengo que reconocer que hemos encontrado un Congreso que estudia, que debate y con el que hemos podido adelantar una agenda legislativa ambiciosa.

Piensa usted que, tal vez, va siendo hora de que se implemente una relación de participación en el Gobierno de movimientos y partidos políticos con los que haya alguna identidad ideológica o política; y, en caso positivo, ¿cómo hacer para que no degenere en la ‘mermelada’?

ID: Una cosa es la participación política y otra es la ‘mermelada’. Una cosa es que haya líderes dentro del gobierno que tienen una identidad ideológica y política y otra es que haya politiqueros corruptos repartiendo puestos y contratos. Este es un gobierno que, además, ha traído a las personas más capacitadas técnicamente, para que trabajen con criterio técnico en la solución de los problemas nacionales.

No creo que el conocimiento técnico sea incompatible con el hecho de pertenecer a un movimiento político, a un partido, o identificarse con una ideología. Al contrario, creo que tener una visión política del país es necesario para un ministro. Esto, repito, no quiere decir hipotecarle una entidad a nadie, ni cambiar contratos por votos en el Congreso.

Cada gobierno tiene un relato que sella la comunicación con los gobernados. Usted ha pregonado las banderas de la equidad y la paz con legalidad. ¿Por qué ese mensaje no ha calado lo suficiente? ¿No es conveniente repensar en un proyecto de alcance nacional alrededor del cual la mayoría de los colombianos se sientan identificados?

ID: Todos los colombianos queremos acabar con las desigualdades y que Colombia sea un país de verdaderas oportunidades para todos, en donde se pueda caminar tranquilo por las calles. En eso consiste la equidad. Y estoy convencido de que la verdadera paz se logra sobre la base de la justicia y el imperio de la ley en todo el territorio. No puede haber paz donde reina la impunidad; por eso nuestra apuesta por una cultura de la legalidad, de la estabilidad jurídica y del emprendimiento. Estamos dando muestras de que en esa tarea vamos por el camino correcto. Sin entrar en mucho detalle, le puedo decir que la economía colombiana está creciendo por encima del promedio mundial y que los ojos de los inversionistas están puestos en nuestro país.

Sin embargo, si nos ha faltado hacer más pedagogía, pues tenemos que esforzarnos más para que los colombianos sientan que todos los logros que hemos alcanzado son en beneficio de todos nosotros.

¿Está satisfecho con los resultados del periodo del alcalde encargado designado por usted, Pedrito Pereira?

ID: El Alcalde Pedrito Pereira asumió el encargo con mucho sentido cívico, en un momento de gran inestabilidad política en la ciudad. A él le tengo todo el agradecimiento y la admiración por su labor desempeñada. Valoro mucho su entrega y su compromiso.