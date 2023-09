“Es casi improbable que un nombre cercano a Petro llegue al poder local”

En su vista por Cartagena, el representante a la Cámara del Centro Democrático del departamento de Antioquia, Hernán Cadavid, en conversación con El Universal, señaló su intención de presentarle al país una investigación que ha venido elaborando sobre el desempeño del gobierno, de la rotación en los cargos y otros elementos ‘en su tarea’ como partido de oposición. El congresista señaló temas relacionados con el nombramiento y los cambios en los gabinetes del Gobierno Nacional a nivel viceministerial, y además, la situación de violencia frente a las Elecciones Regionales del próximo mes en Cartagena. HC: Yo creo que el país tenía una noción de lo que estaba haciendo el gobierno nacional, o no estaba haciendo, en materia de nombramiento, de inestabilidad, de los cambios de los gabinetes. Lo visible es el nivel ministerial, pero el país no había entrado a revisar que estaba pasando en el nivel viceministerial, y en quienes desarrollan las políticas de un gobierno en la práctica, la ejecutan, son los directores o presidentes de entidades adscritas; y lo que nos hemos encontrado es asustador en materia de improvisación e inestabilidad. Yo creo que eso No tenía antecedente ningún gobierno. Lea también: Candidatos a la Alcaldía participaron en ‘Cartagena Vota con Datos’ ¿Qué encontraron por áreas? Es enorme. Primero en el nivel ministerial ha habido 28 nombramientos en 18 ministerios que tiene el Gobierno, esto es en el marco de un año, pero cuando uno va y revisa el nivel viceministerial ha habido 67 cambios en 27 viceministerios, y cuando uno va a tomar detalle de cada uno de ellos, con lo que eso implica, encuentra; por ejemplo, que los Viceministerios de Cultura, ambos han cambiado en cuatro ocasiones, cada uno de Viceministerio en un año. Lo mismo pasa con el Viceministerio de la Ciencia y la tecnología y la innovación, ha tenido cinco cambios, ¡Un solo Viceministerio cinco cambios! Lo mismo está sucediendo en Viceministerio, por ejemplo, de Defensa: cuatro cambios en un año. no hay un sector del gobierno que esté liberado de esa improvisación y de esa modificación de cargos. Si uno se queda simplemente haciendo un relato de cifras y no hace correlación con lo que sucede, es una bajísima, muy baja ejecución del Gobierno Nacional del menos del 27 o 25%; y eso cuando uno lo reflejan las regiones, en conversación con los sectores del país, con los gremios, con los sectores sociales, evidentemente no hay interlocución. Déjame darle un solo dato más, un tema que tiene que preocupar a la región Caribe, es el Viceministerio de energía, con lo que implica la advertencia de los sectores generadores y transmisores del país, hoy ni siquiera ni siquiera es que estén en cargo, está vacante. Hoy no hay Viceministerio de energía.

“Esos fenómenos alternativos, en mi opinión, quedaron no solamente revaluados, desplazados sino muy desacreditados por ellos mismos”, Congresista Hernán Cadavid.

¿Qué puede explicar esa lógica de ver la gestión pública? Lo primero, yo creo que hay un gobierno que venía elaborando una carrera política larga sobre la base de la crítica a todo lo que representar al gobierno, entonces una cosa es criticar otra cosa gobernar cuando tiene que tomar decisiones, cuando tienen que gerenciar, ahí está la prueba lo que está sucediendo. Dos. yo creo que hay un liderazgo tóxico: el presidente no es convocante, él por lo contrario le dice a los ministros ‘si usted no ejecuta lo hecho’. Y tercero, creo que no hay una ruta clara del gobierno, creo que hay discursos, pero no hay unos lineamientos ni una capacidad de hacer seguimiento a cada una de las instrucciones que se trazan y eso está teniendo ese reflejo. En su opinión, ¿qué efectos inmediatos, y además mediatos, tiene una situación con los viceministerios y en estas otras entidades? En lo inmediato, creo que hay un gobierno que no va a poder tomar el control. Va justo su primer año, va caminando hacia el año y medio sin los logros que se dispuso; por lo menos, dentro de sus objetivos legislativos, se le va a ir el 2023, la agenda legislativa empezará en marzo del 2024. Las cifras: 0.3 de crecimiento para el segundo semestre, y va a seguir siendo peor. Creo que en el corto y en el mediano plazo, la consecuencia la recibe el país productivo y los sectores sociales; sin duda alguna. Lea aquí: Arturo Char acude a la Corte Suprema para responder por la compra de votos Vimos una encuesta, y se nota una tendencia a que no le iría muy bien a los partidos de gobierno, ¿a qué atribuye usted esta medición? Digamos que el gobierno, eso en mi opinión, ha llevado que las regiones de Colombia entiendan que ese no es el modelo de país que quieren, y la respuesta para eso es la reconfiguración política a partir del 29 de octubre en las ciudades principales e intermedias de Colombia, que son las que se miden, pero estoy seguro que en la mayoría del país va a ser así. Hoy es casi improbable que algún nombre cercano de la silla del presidente Petro o de su expresión política pueda llegar al poder local; el país va a tener una reconfiguración política, si no es que ya la tiene, pero se confirma el 29 de octubre.