¿Es conveniente la prisión perpetua para abusadores de menores?

Por su parte, el senador Araújo también se mostró como uno de los defensores de esta iniciativa.

“Una de las funciones de la justicia es prevenir el crimen, otra es resocializar y otra es proteger a la sociedad, y especialmente a las personas con mayor vulnerabilidad dentro de la propia sociedad; las personas que por alguna razón física, como son los menores, no se pueden defender por sí solos. Y existen depredadores en la sociedad lastimosamente, con muchas limitaciones para resocializarse, muchos con enormes reincidencias. Por eso, para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, se hace necesario tener medidas como la que se plantea”, explicó Araújo.

El congresista cartagenero añadió que hay que frenar el accionar de los depredadores sexuales de niños y mencionó uno de los casos que ha causado mayor conmoción en el país. “Creo que ha habido muchas penas y hemos visto, por ejemplo, el caso de Garavito, que cada cierto tiempo están a punto de liberarlo. No podemos permitir que personas como Garavito queden libres. Fueron más de 130 víctimas, la mayoría de ellas niñas; a Garavito lo condenaron por feminicidio. Se necesita que personas con actuaciones y antecedentes como los de Garavito no estén en libertad, esas personas no pueden poner en riesgo a los niños de Colombia”, insistió el senador del partido Centro Democrático.

En el proyecto se señala que “si se revisan los tratados internacionales, ninguno de aquellos que ha sido ratificado por Colombia desaprueba expresamente la prisión perpetua. Por el contrario, como se indicó, muchos de los países que han ratificado estos tratados tienen dentro de su legislación la posibilidad de imponer penas de prisión perpetua, cuando se trata de delitos graves, particularmente, los delitos sexuales que se cometen en contra de los niños, niñas y adolescentes. Lo que sí está prohibido en varios instrumentos internacionales es someter a las personas a penas que pueden ser consideradas crueles, inhumanas o degradantes”.

Sin embargo, otra cosa es lo que piensan varios juristas en Cartagena. Por ejemplo, el conocido abogado penalista Enrique Del Río, no está de acuerdo con la implementación de la pena perpetua y dice que sí hay tratados internacionales que la prohiben.

“Existe prohibición constitucional y de instrumentos internacionales ratificados por Colombia al trato cruel e inhumano; tenemos un sistema judicial caracterizado por recarga laboral y morosidad, caldo de cultivo para decisiones erráticas; las penas crueles no tienen el efecto de persuadir, ante sanciones drásticas se evidencia que los índices de criminalidad no disminuyen; la proposición de endurecer el castigo es un reflejo de populismo punitivo que solo crea una falsa sensación de solución al conflicto, pero que en la realidad permanece con más arraigo ante el olvido de su etiología; los esfuerzos deben encaminarse a evitar la transgresión, educar, fortalecer lazos afectivos, brindar atención psicológica integral, identificar poblaciones en riesgo y monitorear a violadores”, explicó Del Río.

Quien también rechaza la medida de prisión perpetua para abusadores o asesinos de menores es el abogados especialista en delitos sexuales Elkyn Castaño.

Este recordó que ahora el proyecto debe ser revisado por la Corte Constitucional, aunque muchos creen que esta podría tumbarlo.

“La gente dice que se va a caer por trámite en la Corte, pero no se va a caer por trámite porque está ajustado a la ley. Lo que la Corte va a revisar es si esa modificación de la Constitución Política entra o no en contravía con tratados internacionales relativos a Derechos Humanos. La Corte revisará si eso entra en contravía o no con instrumentos internacionales que prohiben en procesos judiciales las condenas perpetuas y Colombia ha suscrito y ha ratificado instrumentos internacionales relativos a Derechos Humanos donde se compromete a no tener dentro de su legislación sanciones de tipo penal de muerte o de prisión perpetua, pues la prisión perpetua es considerada una forma de tortura o maltrato de las personas privadas de la libertad, que, aunque sean condenadas por un delito, son seres humanos que tienen derechos”, explicó Castaño.

Este señala que hoy en Colombia los delitos sexuales tienen hasta 60 años de prisión, sin ningún tipo de beneficios.

“Se ha demostrado que subir las penas no ha reducido los índices de abuso sexual en el país, por el contrario, pareciera que la gente no supiera que hay unas penas. Entonces el órgano legislador, que es el Congreso, ha pensado que el disminuir lo índices de delitos es aumentar las penas, y las penas de delitos sexuales han tenido incrementos en el Código Penal en dos o tres ocasiones, y no se han reducido estos delitos. Quiere decir que el problema no redunda en el aumento de pena, sino en las garantías de acceso a la justicia de las víctimas.

“De cien casos que se imputan en el país, solo llegan a juicio diez, y de esos diez solo llegan a condena unos 5. Lo que hay es que garantizar el correcto acceso a la justicia y eso se hace con jueces capacitados especializados, con salas de audiencia, con carros para el Inpec, con gasolina y motos para los investigadores, con computadores, fiscales, asistentes... Primero tener la capacidad suficiente de personal, y segundo tenerlos capacitados para que puedan entender un sistema de justicia en el que la víctima es un menor de edad”, explicó Elkyn Castaño.

El jurista concluyó diciendo: “Los casos de abusos sexual no se disminuyen con penas ni con cárcel, desde mi amplia experiencia esta que si tuviéramos la posibilidad de que un abusador se allanara a cargos, aunque existiera rebaja de pena, iba a existir una condena y esa condena iba a permitir garantizarle justicia a la víctima; pero entonces no hay condena y no hay beneficios. De qué nos sirve que los capturen, si terminan saliendo por vencimiento de términos y diez años después no hay una condena. Lo que hay que hacer es robustecer lo que hay para garantizar que se cumplan los fines de la pena”.